Miltä kuulostaisi suosikkiartistin keikka omalta kotisohvalta käsin? Livestriimeinä lähetetyt keikat keräävät parhaimmillaan nelinumeroisia katsojamääriä

Mistä kenenkään kannattaa maksaa verkossa, jossa live-musiikkia on tarjolla valtavasti ilmaiseksikin? Laadusta, vastaavat livestream-keikkoja järjestävät tahot.

Jotta yleisö olisi valmis maksamaan kokemuksesta, esityksen on peitottava sosiaalisessa mediassa räjähdysmäisesti kasvaneet olohuonemusisoinnit. Tämä tarkoittaa hyvän äänenlaadun lisäksi muun muassa oikeaa valaistusta, monia kameroita ja osaavaa ohjaajaa.

– Livestriimatuissa konserteissa yleisö kuuntelee myös silmillään, tiivistää SemiLive-palvelun Johanna von Hertzen.

– Tuotannon laatu vaikuttaa myös artistin fiilikseen. Heistä ei saa tehdä epäedustavia.

Samoilla linjoilla on myös Keikalla.fi-palvelun Niklas Lindholm.

– Kaiken pitää olla kunnossa, sillä laatu vaikuttaa kuluttamiseen.

SemiLive ja Keikalla.fi ovat isoimmat maksullisia livestream-konsertteja järjestävät tahot Suomessa.

SemiLiven takana on kaksi suomalaista yritystä: tuotannosta ja alustasta vastaava Storia Productions Oy ja videoista vastaava Aura Productions Oy. Keikalla.fi on puolestaan Rockway Oy:n alusta, ja kumppaneina mukana ovat Lippu.fi:n Muusikkojen liitto.

Verkon keikkapaikat syntyivät nopeasti. Ne julkistettiin maaliskuun puolivälissä vain muutama päivä sen jälkeen, kun hallitus linjasi, että kokoontumisia pitäisi välttää.

– Meillä oli jo 14 vuoden kokemus verkkopohjaisesta musiikin ympärillä pyörivästä liiketoiminnasta. Moni asia oli jo käytännössä testattu, Rockwayn toimitusjohtajana toimiva Lindholm kertoo.

SemiLiven tekijöillä on puolestaan monivuotinen historia television ja musiikin parissa.

"Olemme tyytyväisiä lukuihin"

Tähän mennessä SemiLivessä on esitetty kymmenen keikkaa. Esiintymässä ovat olleet muun muassa Irina, Tommi Läntinen ja Shiraz Lane -yhtye. Toukokuun alusta lähtien palvelu tarjoaa kolme keikkaa viikossa.

Keikalla.fi on lähettänyt tähän mennessä 25 keikkaa, ja esiintyjinä ovat olleet esimerkiksi Pyhimys, Elastinen ja Hevisaurus.

– Katsojia on ollut ekasta striimistä lähtien tosi hyvin, useammasta sadasta aina nelinumeroisiin lukuihin, Lindholm kertoo.

– Tarkoitus on, että vauhti pysyykin päällä, jotta saamme kulttuuriväelle tuloja ja toisaalta kotona istuville viihdettä.

Semiliven striimatuille keikoille on parhaimmillaan myyty 500–600 lippua. Keskimäärin lipunmyynnissä puhutaan sadoista kappaleista esitystä kohti.

– Olemme tyytyväisiä lukuihin, von Hertzen sanoo.

Hän huomauttaa, että siinä vaiheessa kun livestriimausten uutuudenviehätys on ohi, artistin status ratkaisee, paljonko lippuja myydään.

– Esimerkiksi toukokuussa ilmoitamme kotimaisista artisteista, joilla on fanikuntaa ympäri maailmaa.

Keikat voi katsoa tallenteena

Livestriimattujen keikkojen lipun hinta on asettunut noin kymmeneen euroon.

Lindholm kertoo, että Keikalla.fi:n halvimmat liput ovat olleet 7,90 ja kalleimmat noin 13 euroa. Artistia voi halutessaan tukea lisämaksuominaisuudella, jolloin lipun hintaan lisätään kymppi tai kaksi.

SemiLiven liput maksoivat pilottivaiheessa viisi euroa, mutta hinta asettui lopulta kymmeneen euroon.

– Hinnoittelu oli vaikeaa. Piti miettiä kulurakennetta ja toisaalta sitä, mitä ihmiset ovat valmiita maksamaan, von Hertzen kertoo.

Keikalla.fi-palvelussa lipunhinnalla voi katsoa livestriimauksen, minkä jälkeen keikkatallenne on katsottavissa seitsemän päivän ajan. SemiLivessä lipulla saa katsoa livekeikan, minkä jälkeen esitystä voi katsoa uudelleen 48 tunnin aikana.

SemiLive tarjoaa myös erikseen mahdollisuuden katsoa nauhoitettuja esityksiä tallenteena.

– Tallenteet ovat nyt samanhintaisia kuin keikat. Siinä vaiheessa, kun tilanne helpottaa ja muusikot pääsevät yleisön eteen esiintymään, tallenteiden hintoja on pakko hilata vähän ylöspäin. Ei voi olla niin, että klubin livekeikasta maksetaan kolme kymppiä, ja tallenteen näkisi kympillä, von Hertzen sanoo.

Se, paljonko keikasta jää artistille, tuotantoryhmälle ja striimauspalvelun järjestäjälle, riippuu sopimuksesta. Esimerkiksi Keikalla.fi voi hoitaa koko tuotannon alusta loppuun, tai sitten toimia ainoastaan konsertin välittäjänä.

– Työnjako vaikuttaa tulojakoon. Tärkeintä kuitenkin on, että kaikille jää järkevä potti. Teemme esimerkiksi toukokuussa Timo Kotipellon livestream-keikan yhteistuotantona Möysältä, ja toisaalta olemme mukana Lordin isolla keikalla Rovaniemellä, Lindholm sanoo.

SemiLive toimii toisenlaisesta lähtökohdasta. Palvelu tarjoaa kaiken teknisen osaamisen, artistin tarvitsee vain tulla keikalle.

– Meillä ajatuksena on, että olemme keikkapaikka verkossa. Voimme kuvata keikat eri paikoissa, mutta tuotanto on käsissämme. Tämä on meidän stagemme, von Hertzen sanoo.

Lindholm ja von Hertzen uskovat, että verkon keikkastriimauksille on tarvetta senkin jälkeen, kun koronavirusepidemia on selätetty.

– Aina on ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta pääse keikkapaikalle, von Hertzen kertoo.