Elokuva-arvio: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri tarjoaa ronskia dialogia ja rohkeita käänteitä Oikeutta janoava äiti Mildred (Frances McDormand) vuokraa mainostauluja aiheuttaakseen tukaluutta paikalliselle poliisilaitokselle. Se on ollut kykenemätön tekemään mitään Mildredin tyttären raiskauksen ja murhapolton selvittämiseksi. Merrick Morton Golden Globe -voittaja ja Oscar-ehdokas Frances McDormand näyttelee oikeutta vaativaa, murhatun tytön äitiä.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Iso-Britannia/Yhdysvallat, 2017)

Ohjaus ja käsikirjoitus: Martin McDonagh.

Rooleissa: Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Abbie Cornish, Lucas Hedges, Peter Dinklage.

Kesto: 116 min. K-16.

Näytelmäkirjailijasta elokuvantekijäksi siirtynyt englantilainen Martin McDonagh erottuu joukosta. Hänellä on selkeästi oma tyylinsä kirjoittaa dialogia ja asetella kohtauksia. Perinteiset näytösjaot hylätään, jos ne tulevat hyvien hahmojen vuorovaikutuksien tielle.

Esikoispitkä Kukkoilijat oli hurmaava ja hauska hahmotutkielma palkkatappajien omantunnontuskista historiallisissa puitteissa. Näyttämöltä elokuvaksi käännetty Seitsemän psykopaattia nauttii ehkä kulttimainetta, mutta ohjaaja itsekin on myöntänyt ääneen sen epäonnistuneen.



Three Billboards kantaa yhä selkeitä McDonaghin tunnusmerkkejä, mutta eteenpäin ollaan tultu audiovisuaalisen kerronnan ymmärtämisessä. Dialogi on yhä uskottavuutta uhmaavan napakkaa ja räiskyvää, mutta se ei haittaa, koska sitä ovat myymässä loistavat näyttelijät.

Nyt myös kuvien annetaan puhua. Kolme tien varressa seisovaa mainostaulua on vaikuttava visuaalinen keino työntää tarinaa eteenpäin.

Vaikuttavia näyttelijäsuorituksia

Oikeutta janoava äiti Mildred (Frances McDormand) vuokraa mainostauluja aiheuttaakseen tukaluutta paikalliselle poliisilaitokselle. Se on ollut kykenemätön tekemään mitään Mildredin tyttären raiskauksen ja murhapolton selvittämiseksi.

Äidin syyttävä sormi osoittaa eritoten poliisipäällikkö Willoughbyn (Woody Harrelson) suuntaan. Hänellä on omat koitokset kohtalonsa kanssa. Apulaisseriffi Dixon (Sam Rockwell) on täysin kykenemätön ottaakseen vastaan kritiikkiä tai vastuuta. Ainakin aluksi.



Kaikki hahmot räjähtävät jossain vaiheessa ulospäin aiheuttaen ennalta-arvaamattomia paineaaltoja pienen yhteisön piirissä. Ennakko-odotukset jonkinlaisesta siististi pakettiin sidotusta murhamysteeristä ja perhedraamasta saavat kenkää.

Tarina rykäistään uusiin alkuihin yhä uudestaan ja uudestaan, kiehtovien ja loistavasti luotujen hahmojensa ehdoilla.

McDormand on varman loistava surun ja koston repimänä äitinä, mutta elokuvan on vaarassa varastaa Rockwell. Surkimusmainen sheriffi käy elokuvan aikana vuoristoratamaisen kehityksen. | Timo Alho

* * * *

Hyvää: Loistavat näyttelijät. Napakan hauska dialogi.

Huonoa: Osaa hahmoista pohjustetaan ilman mitään hyvitystä.

Erityistä: Oscar-ehdokas: paras elokuva, paras käsikirjoitus, paras naispääosa (McDormand), paras miessivuosa (Rockwell), paras miessivuosa (Harrelson), paras musiikki, paras leikkaus.