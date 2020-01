Työväen näyttämöpäivät käynnistyivät epävirallisesti torstaina improetkojen merkeissä – Viikonloppuna nähdään 50 tuntia teatteria

Työväen näyttämöpäivät otti varaslähdön torstaina teatteriravintola Ilossa järjestetyillä improetkoilla, joissa kisaili viisi teatteriryhmää. Virallisesti Näyttämöpäivät alkavat perjantaina kello 16 kahdella esityksellä. Kulttuuritalo Tempossa Tikkurilan teatteri esittää tulkintansa Niskavuoren naisista ja Vanhalla Sotkulla Jyväskylän ylioppilasteatteri polkaisee vauhtiin tulkintansa Myrskystä.

Sunnuntaina, 28 esitystä ja kolmea oheisohjelmaa myöhemmin, kokoonnutaan Mikkelin teatteriin kertaamaan päivien antia. Kello 16 alkava tilaisuus huipentuu kiertopalkinnon jakamiseen.

Tuottaja Minttu Tamski kertoo, että lippuja on saatavilla vielä 16 esitykseen (tilanne torstaina kello 15.30). Mikkelin teatterin lippukassasta saa ajantasaisen tiedon, mahtuuko mukaan.

– Lippuja myydään myös ovella niihin näytöksiin, joihin on tilaa, Tamski ohjeistaa.

Teatterin lippukassalla on tapahtumaviikonloppuna poikkeusaukiolo. Perjantaina se palvelee kello 11–19.30, lauantaina 9–20 ja sunnuntaina 9–14.

Ennakkoon lipuista on myyty 83 prosenttia.

Taru Hokkanen Improvisaatioryhmä Kannu näyttämöllä.

Talkoolaisia Näyttämöpäiville on ilmoittautunut vähän enemmän kuin aiempina vuosina, 25 vapaaehtoista. Monet heistä ovat olleet mukana jo vuosien ajan. Tamski nauraa, että uutena ihmisenä hän on kysynyt talkoolaisilta, miten jokin asia on aina ennen hoidettu.

Yleisölle tapahtuma on tiukka istuma-maraton sen väliin osuvine puolijuoksuosuuksineen. Tiukin vaihto lienee lauantaina, kun osa loppuunmyydystä salillisesta yleisöä kirmaisee Vanhalta Sotkulta Papin perheestä teatteriravintola Iloon Taideyliopiston teatterikorkeakoulun Monologeja katsomaan. Aikaa on 20 minuuttia.

– Aikataulut on suunniteltu niin, että pitäisi ehtiä, Tamski sanoo.

Jos jossakin aikataulu myöhästyy, voi tulla ongelmia, mutta siihen tuottaja on varautunut. Tamski kertoo, että tarvittaessa hän puuttuu asiaan. Se tarkoittaa, että aikataulun venyessä esimerkiksi näytelmän väliaikaa voidaan lyhentää.

Muuten homma alkaa Tamskin osalta olla niin sanotusti maalissa.

Kaikissa esityspaikoissa on saatavilla virvokkeita. Kulttuuritalo Tempossa, Mikkelin musiikkiopistolla ja teatteriravintola Ilossa on niiden omat ravintolat avoinna. Vanhalla Sotkulla kahvilaa pitää tuttuun tapaan mikkeliläinen sekakuoro Crescendo.

Virallinen tapahtumakahvila on Mikkelin teatterin toisessa kerroksessa.

Ovet esityksiin avataan 15 minuuttia ennen niiden alkua. Koska paikat ovat numeroimattomia, on ovilla aina jonkinasteinen ruuhka.

– Jokaisesta istumapaikasta näkee esityksen ja jokaisen paikan turvallisuus on testattu, Tamski toppuuttelee.

Vain esityksistä palautetta antaville raatipareille varataan istumapaikat.

Tapahtuman katsomossa on useana vuonna totuttu näkemään presidentti Tarja Halonen. Kuinka on tänä vuonna?

– Hän otti yhteyttä ja pahoitteli, ettei pääse tulemaan, Tamski kertoo.

Näyttämöpäiville valittujen esitysten lisäksi tarjolla on oheisohjelmaa. Perjantaina virallinen jatkoklubi on Dom Mikkelissä K–18 -meiningillä. Livemusiikkia tarjoilevat Rehu-Virtasen Tuija Rantalainen ja Arppa! -yhtye Kokkolan Ykspihlajasta.

Bistro Holvin lukujamit ovat lauantaina päivällä ja illalla Ilossa keskustellaan harrastajateattereiden ohjelmistovalinnoista. Tilaisuudessa julkistetaan myös dosentti Mikko-Olavi Seppälän kirjoittama Parempi ihminen, parempi maailma -– suomalaisen työväenteatterin päättymätön tarina.

Työväen näyttämöpäivät Mikkelissä 24.–26.1.2020