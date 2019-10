Rakkaus kuuluu kaikille, huutaa mikkeliläinen Eija Torniainen tänäkin vuonna pride-kulkueessa — Nyt Mikkeli pridessa on mukana niin ravintola, kirkon perheneuvonta kuin tanssikoulukin

Fanny Gurevitsch on iloinen, että Etelä-Savon tanssiopisto on mukana tämän vuoden Mikkeli pride -tapahtumassa. Juha Parkkisen mielestä Club Dom on jatkopaikaksi mitä mainioin.