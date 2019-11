Mikkelin kaupunginorkesterin solistina soittaminen on monen musiikkiopistolaisen syyskauden kohokohta — Torstaina nuorin estradille nouseva esiintyjä on 5-vuotias

Musiikkiopiston ja kaupunginorkesterin yhteistyöllä on Mikkelissä pitkät perinteet. Ne juontavat aina musiikkiopiston toiminnan alkumetreille asti.

Mikkelin kaupunginorkesterin keikkakalenterissa on vuosittain ainakin yksi pomminvarma yleisömagneetti, nimittäin Mikkelin musiikkiopiston nuoria solisteja esittelevä konsertti.

Tänä vuonna lavalle astelee 16 solistia, iältään 5—34 -vuotiaita. Lisäksi esiintymässä on Vilhonkadun kamariorkesteri.

Ohjelmassa on aina myös muuta kuin perinteistä klassista musiikkia, tällä kertaa esimerkiksi Emma Salokosken ja Johanna Kurkelan tunnetuksi tekemiä kappaleita. Kansansävelmäkin kuullaan.

Halukkaita solisteja oli tarjolla enemmän kuin mukaan mahtuu, joten opistolla jouduttiin järjestämään pienet karsinnat. Soittaen, kuinkas muuten.

Oikean ammattiorkesterin solistina esiintyminen on iso asia nuorelle ja torstain konserttiin oppilaat ovat valmistautuneet pitkin syksyä. Vaikka tilanne on jännittävä, kehottavat opettajat heitä nauttimaan hienosta tilaisuudesta.

Pienimmät opistolaiset katselevat yleisössä silmät sädehtien isompiaan.

— Haluamme, että musiikki on inspiroiva ja mukava asia oppilaille. Sen sijaan, että he pelkäisivät tulevaa esiintymistä, toivon heidän ajattelevan, miten hienoa on, että pääsee esiintymään Mikaelissa, sanoo konserttikoordinaattori Mirva Helske.

Ja muistuttaa, että Mikkeli on ison askelen edellä monia musiikkiopistoja. Vastaavaa yhteistyötä ja esiintymismahdollisuutta ei ole läheskään kaikkialla.

Kuusi vuosikymmentä musiikkiopistoa

Kaupunginorkesterin ja musiikkiopiston yhteistyöllä on pitkä yhteinen historia Mikkelissä.

— Musiikkiopiston toimintahan alkoi eräänlaisella kisällijärjestelmällä, jossa oppilaita oli soittamassa orkesterin riveissä. Ainakin viime vuonna orkesterin soittajissa oli vielä noita alkuvuosien nuoria musiikkiopistolaisia.

Konsertin juontava Helske muistaa viime syksystä, miten oppilaat tsemppaavat toisiaan lavan takana ja miten pienimmät opistolaiset katselevat yleisössä silmät sädehtien isompiaan. Ja päättävät päästä jonakin päivänä samalle lavalle.

Torstain yhteiskonsertti on ensimmäinen opiston seitsemästä 60-vuotisjuhlakonsertista. Tämän vuoden puolella kuullaan vielä joulukonsertti Tuomiokirkossa 8. joulukuuta.

Varsinainen juhlakonsertti on Mikaelissa maaliskuun 26. päivänä. Sitä ennen tarjolla on muun muassa lastenkonsertti ja yksi kantaesitys.

Muuta ohjelmistoa musiikkiopistolla on tarjolla todella paljon, enimmäkseen Vilhonkadulla, ja enimmäkseen yleisölle pääsymaksuttomasti.

Esimerkiksi ensi keskiviikkona Kuopion viulukilpailuun osallistuva Viljami Kemppinen soittaa Sibeliusta kello 18 alkavassa matineassa.



Mikkelin kaupunginorkesteri: Estradilla musiikkiopiston solistit Mikaelissa 7.11. kello 18.