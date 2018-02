Jurassic Rock palaa nimensä veroiseksi rockfestariksi: ”Tämä on linja, jolla jatkamme” Kenkäverossa elokuussa järjestettävä festari julkaisi lisää esiintyjiä. Jurassic Rockin ulkomainen musiikkikattaus on festarin tuottajan mukaan todella kova. Kalle Kervinen Jurassic Rockissa on käynyt joka vuosi yli 10 000 musiikinrakastajaa.

Mikkelissä elokuussa järjestettävä Jurassic Rock palaa tänä vuonna musiikillisesti takaisin juurilleen.

Rockfestarina vuonna 2007 aloittanut mutta vuosien saatossa yleiseksi musiikkifestivaaliksi muuttuneessa tapahtumassa soi tänä vuonna vain rock, punk ja raskas musiikki.

— Uskon, että tämä on myös linja, jolla jatkamme tulevaisuudessa. Tämä on paluu juurille ja sitä festarikävijämme ovat toivoneet, kertoo Jurassic Rockin tuottajan Anniina Havukainen.

Muutamia lisäyksiä tulee vielä pitkin kevättä mutta pääosa ohjelmistosta on tässä. - Jurassic Rockin tuottaja Anniina Havukainen

Jurassic Rockin pääesiintyjiksi on kiinnitetty ruotsalainen hardcorepunk-yhtye Raised Fist, harvoin Suomessa nähty norjalainen death punk -yhtye Turbonegro sekä amerikkalainen Vince Neil, joka tunnetaan Mötley Crüe -yhtyeen laulajana. Hän esittää Jurassic Rockissa myös The Best Of Mötley Crüe -show.

— Ulkomainen kattaus on Jurassicissa tänä vuonna todella kova. Raised Fist esiintyi myös ensimmäisessä Jurassic Rockissa vuonna 2007, joten tämä on silläkin tavalla paluu juurille, Havukainen sanoo.

Hyvää palautetta artisteilta

Aikaisempina vuosina Jurassic Rockin ohjelmistossa on ollut rockin lisäksi myös pop- ja rap-musiikkia, esimerkiksi suosittujen kotimaisten Haloo Helsingin ja JVG:n muodossa.

Tämän vuoden ohjelmasta haluttiin tehdä mahdollisimman yhtenäinen.

— Artistit ja ohjelmisto tukevat nyt toisiaan. Tästä on tullut hyvää palautetta myös artisteilta, Havukainen sanoo.

Tuottaja myöntää, että luopuminen suurta yleisöä houkuttelevista suomalaisista artisteista ja bändeistä jännittää hieman. Hänen mielestään ykkösrivin artistien kiinnittäminen Jurassic Rockin kaltaiseen festivaaliin ei ole ongelmatonta vaan siinä on myös miinuspuolia.

— He ovat tuoneet meille yleisöä, mutta toisaalta he ovat voineet syödä meiltä rokkiyleisöä, Havukainen pohtii.

Havukainen painottaa, että Jurassic Rock olisi saanut festareille esiintymään myös suomalaisia eturivin artisteja, jos he olisivat halunneet.

— Heitä voi käydä katsomassa muillakin festareilla. Samaan aikaan Jurassicin kanssa järjestetään esimerkiksi Puumalan Siltakemmakat, Havukainen muistuttaa.

Jurassic Rock järjestetään 3.—4. elokuuta Kenkäveronniemessä, Siltakemmakat ovat 1.—4. elokuuta Puumalan satamassa.

Jurassic Piknikistä ei vielä tietoa

Kotimaisista yhtyeistä Jurassicissa esiintyvät tänä vuonna Von Hertzen Brothers, Apulanta, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Klamydia, Huora, Stam1na, Mokoma, Sonata Arctica, S-Tool, Santa Cruz ja Lasten Hautausmaa. Esimerkiksi Stam1na palaa Jurassic Rockin lavalle vuoden tauon jälkeen. Yhtye on soittanut kaikissa Jurassic Rockeissa viime vuotta lukuunottamatta.

— Muutamia lisäyksiä tulee vielä pitkin kevättä mutta pääosa ohjelmistosta on tässä, Havukainen kertoo.

Jurassic Rockin yhteydessä on viimeisen muutaman vuoden aikana järjestetty myös koko perheen tapahtuma Jurassic Piknik. Sen tulevaisuudesta Havukainen ei vielä sano mitään.

— Piknikistä on yleensä kerrottu maaliskuussa, Havukainen sanoo.

Jurassic Rockin esiintyjät

PE: Raised Fist, Turbonegro, Von Hertzen Brothers, Apulanta, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Klamydia, Huora

LA: Vince Neil, Stam1na, Mokoma, Sonata Arctica, S-Tool, Santa Cruz, Lasten Hautausmaa

Mahdollisia lisäyksiä esiintyjiin voi vielä tulla.