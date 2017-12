Elokuva-arvio: Solsidan-elokuva on kuin ylipitkä televisiosarjan jakso Linnea Rheborg Suositun ruotsalaisen draamakomedian hahmot ovat loikanneet valkokankaalle.

Solsidan (Ruotsi, 2017). Ohjaus: Felix Herngren, Måns Herngren. Käsikirjoitus: Jesper Harrie. Rooleissa: Josephine Bornebusch, Malin Cederblad, Henrik Dorsin, Frida Hallgren, Felix Herngren, Ida Karolin Johansson. Kesto: 104 min. K-7

Ruotsissa hurjan suosittu draamakodiasarja Onnea onkimassa on loikannut isolle kankaalle. Jos ei tiedä mistä oikein on kyse, voi elokuvakokemus olla hieman turhanpäiväinen. Kyseessä on televisiosarjan faneille räätälöity elokuva.

Sarjan tavoin kyseessä on ruotsalaista pikkukaupunkielämää seuraava kevyesti hupsutteleva draama. Kipinää syntyy pienistä luokkaeroista päähenkilöiden välillä. Jokaisella hahmolla on omat oikkunsa, jotka sarjan fanit tottakai tietävät jo entuudestaan. Uusille katsojille ei oikeastaan edes vaivauduta luomaa ehyttä kokonaiskuvaa Solsidanin keskinäisistä suhteista.

Tarinan keskiössä ovat Sundbergin ja Schillerin perheiden tunnekuohut. Elokuva seuraa Onnea onkimassa-sarjan viidennen kauden tapahtumia. Parisuhteet ovat rakoilleet ja joillekkin pikkukaupungin elo alkaa maistua puulta.

Elokuvan herttaisesta yleisilmeestä ja mukavista henkilöistä on vaikea olla pitämättä.

Solsidan tarjoilee ruotsalaista hillittyä charmia ja vaivaantunutta huumoria varsin mainiosti. Mitään mikä perustelisi televisiosarjan ylös skaalaamisen, ei kuitenkaan ole. Sarjasta saadaan vain ylipitkä jakso, jonka suurimmat paukut ovat ihmisuhteiden puolella.

Elokuvan herttaisesta yleisilmeestä ja mukavista henkilöistä on vaikea olla pitämättä. Se ei kuitenkaan tarjoile mitään katsojalle, joka ei ole kärryillä televisiosarjan viidestä edeltävästä tuotantokaudesta. | Timo Alho

* * *

Hyvää: Hyvät hahmot. Mukava tunnelma.

Huonoa: Vain pidennetty televisiosarjan jakso.

Erityistä: Sarjan suomalainen versio, Onnela on nähtävillä C More -palvelusta ja MTV3-kanavalta.