Työväen näyttämöpäivien kokonaan loppuunmyytyjä näytelmiä on jo kymmenkunta — Lue tästä seitsemän ryhmän pikahaastattelut! Järvenpään teatterin Vanja-enon molemmat esitykset myytiin alle puolessa tunnissa. Tapahtuma alkaa perjantaina puoli viideltä Ilmaisukoulu Tuikkeen esityksellä. Risto Hämäläinen Ryhmät esittäytyivät Kulttuurikulmassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa perjantaina iltapäivällä.

Kolme neljäsosaa Työväen näyttämöpäivien lipuista myytiin ennakkoon, ja yksittäisistä näytelmistä Järvenpään teatterin Vanja-enon molemmat esitykset loppuunmyytiin alle puolessa tunnissa.

Tuottaja Emmi Nykänen kertoo, että perjantaina iltapäivällä loppuunmyytyjä esityksiä oli kaikkiaan viitisentoista. Pariin näytelmään oli enää yksi paikka jäljellä ja yhteen musikaaliin kymmenen lippua.

Loput lipuista viikonvaihteen esityksiin ovat myynnissä Kulttuurikulmassa kauppakeskus Akselissa, Mikkelin teatterilla ja ovilla ennen esitysten alkua. Ohjelmaa pyörii kuudessa paikassa.

Työväen näyttämöpäivät jatkuvat yhtä soittoa sunnuntai-iltaan saakka. Perjantaina iltapäivällä esiintyvät ryhmät alkoivat tuttuun tapaan kansoittaa Mikkelin katukuvaa. Tänä vuonna mukana on 13 ryhmää, joista pääluvultaan suurin on Kajaanin harrastajateatteri. Tänä vuonna se on tuonut Mikkeliin Beowulf & Grendel -musikaalinsa.

Hyväntuulisissa tunnelmissa

Kulttuurikulmassa kauppakeskus Akselissa kokoontui sekalainen seurakunta mukaan valittujen ryhmien edustajia. Tunnelmat olivat hyvätuuliset.



Ryhmä Neitilä, Erja Kärkkäinen, minkälainen fiilis teille jäi ensivierailustanne Työväen näyttämöpäivillä 2016?

— Todella hyvä fiilis. Käsittääkseni voitimme silloin yleisöäänestyksen, vaikka joku muu saikin kiertopalkinnon. Täytyy sanoa, että me vanhat ihmiset nautitaan siitä, että osataan vielä tehdä teatteria niin, että päästään mukaan tähän tapahtumaan. (Haettiin kyllä viime vuonnakin, mutta ei päästy.)



Ohjaaja Erika Hast, Jyväskylän huoneteatterilla on useita ensi-iltoja vuosittain. Miten Sarasvatin hiekkaa valittiin hakemaan tänne?

— Meillä on aivan ihana tuottaja Annika Suoninen, joka harjoitusten alkuvaiheessa, alustaviin esityspäiviin tutustuessaan totesi, että ”tuon viimeisen viikonlopun kanssa on vähän ongelmia, kun me ollaan silloin Mikkelissä”. Tuottaja siis välittömästi valikoi meidät hakijoiksi.



Ohjaaja Carita Välitalo Tikkurilan teatterista, näytelmänne Tyttö ja Varis ikäraja on 13 vuotta. Miten päädyitte siihen?

— Näytelmän voisi katsoa ihan minkä ikäinen tahansa, mutta ajattelimme, että se ei välttämättä kiinnosta ihan lapsia. Teemat ovat sellaisia. Ikäraja asettamalla halusimme löytää näytelmälle mahdollisimman sopivan kohderyhmän.



Järvenpään teatteri on menestynyt hyvin ja Samuli Reunasen aiemmat ohjaukset on palkittu kiertopalkinnolla. Onko teillä ennakkosuosikin paineita, tuottaja Sanna Laine?

— Ei ole. On vain kiva tulla tänne. Kun kuulimme lippujen ennakkomenekistä, meille tuli vahva luottamus omaan tekemiseen ja olemme ylpeitä teatteristamme ja siitä, että sana tekemisistämme on kiirinyt.



Ilmaisukoulu Tuiken tuottaja Tanja Hautakangas, suomensitteko itse näytelmänne Adding machine — erään herra Zeron tarina?

— Kyllä ja se oli aika kova urakka. Käännöstyö tehtiin ryhmässä. Urakkaa helpotti se, että pystyimme samalla harjoittelemaan näytelmää.



Marja-Liisa Turunen, Louhiteatteri teki esityksellään kiertueen Pohjois-Karjalassa viime syksynä. Miten ihmiset löysivät esityksen?

— Se oli ensimmäinen kiertueemme. Sota-ajan asiat olivat vahvasti pinnalla Suomen juhlavuoden ansiosta, joten aihe kiinnosti ja porukka löysi hyvin esityksiin. Kohdeyleisömme oli sota-aikana syntyneet lapset ja kiertue markkinoitiin erityisesti heille.



Kajaanin harrastajateatteri on toiminut 15 vuotta. Harrastajaryhmillä on usein pula harjoitustilasta — onko teillä oma teatteritalo, Elias Keränen?

— On. Meidän kotinäyttämömme on Generaattorilla, ihan Kajaanin keskustassa. Se on Kajaanin kaupunginteatterin vanha pieni näyttämö, joka on ollut Kajaanin harrastajateatterin kokoaikaisessa käytössä vuodesta 2002, tietääkseni.