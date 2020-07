Ammattitanssijoiden työpajapainotteinen tapahtuma järjestetään Mikkelissä kuudetta kertaa

Kuudes tila -tapahtuma osoittaa suuntaa, johon nykytanssi on muovautumassa. Yleisöllä on vapaa pääsy alan ammattilaisten uusimpien teosten demoihin.

Aika näyttää, kasvaako Taigasta (5 kk) kolmas sukupolvi tanssijoiden ketjuun. Pari päivää ennen h-hetkeä hän kellottaa tyytyväisenä Etelä-Savon tanssiopiston toimistossa Mikkelissä, kun äidillään Sara Gurevitschilla ja mummollaan Fanny Gurevitschilla on kädet täynnä töitä. Tanssiopisto lomailee vielä, mutta naiset valmistelevat poikkitaiteellista nykytaidetapahtumaa Paukkulanmäelle.

Kerta on kuudes ja siihen vihjaa nimikin: Kuudes tila. Tapahtuma alkaa torstaina 30.7. ja jatkuu sunnuntaihin 2.8. Yleisön näkökulmasta se tarjoaa mahdollisuuden osallistua työpajatyöskentelyyn, keskusteluihin sekä nähdä otteita muutamista uusimmista tanssiteoksista.

– Tämä on vähän sellainen keskeneräisten töiden festivaali, luonnehtii Sara Gurevitsch.

Torstaina 30.7. kello 19 ohjelmassa on Ismo Dance Companyn demo teoksesta Syöpäsi minussa. Puolison näkökulmasta laadittu koreografia syöpäsairaudesta on Ismo-Pekka Heikinheimon. Teoksen tanssii Tanja Illukka ja musiikin esittää sen säveltänyt Jouko Kyhälä. Teoksen ensi-ilta on syyskuun lopulla kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä.

Perjantaina 31.7. demoja on kaksin kappalein. Kello 17 esiintyvät tanssija ja koreografi Mira Kautto ja säveltäjä Timo Kaukolampi. Kello 19 vuorossa on Harmaa Sirkus, jonka muodostavat tanssijat Heikinheimo, Tiina Jalkanen ja Fanny Gurevitsch.

Ensi-ilta Kiasma-teatterissa

Viikonvaihteen neljäs demo on ohjelmassa lauantaina 1. elokuuta kello 19. Järkäle ja asetelmia on Sara Gurevitschin koreografia ja sen ensi-ilta on Kiasma-teatterissa Helsingissä vuoden lopulla. Gurevitschin kokoamassa työryhmässä ovat mukana hänen ohellaan pianotaiteilija Roope Gröndahl, äänitaiteilija Tom Lönnqvist, tanssija Salla Rytövuori, valosuunnittelija Alexander Salvesen, dramaturgi Elli Salo ja tutkija Anne Makkonen.

He tulevat pääkaupunkiseudulta ja ryhmää yhdistävä tekijä on Taideyliopiston teatterikorkeakoulu. Hyvä esimerkki ryhmän poikkitaiteellisuudesta on äänitaiteilija Lönnqvist. Hänen taustansa on kuvataiteen puolella ja liikekielensä tulee performanssitaiteesta.

– Meillä kaikilla osallistujilla on omat taiteen osa-alueemme, yhdistävä tekijä on teoksen tematiikka. Residenssijaksolla voimme tuoda yhteisesti testattavaksi omia kiinnostuksen kohteitamme.

Järkäle ja asetelmia -työryhmä kokoontui Mikkeliin jo viime perjantaina, sillä heidän ohjelmassaan on reilun viikon mittainen taiteilijaresidenssi Paukkulassa teoksen työstämiseksi.

– Tänne on todella kiva tulla, koska tilat ovat hyvät ja näin pääsee välillä pois Helsingistä ja omasta arjestaan. Eikä Uudellamaalla ole näin isoja saleja läheskään joka puolella, Lönnqvist kiittelee.

Vesa Vuorela Pääkaupunkiseudulla vaikuttavat nykytaiteen ammattilaiset kiittävät Paukkulinnan väljiä tiloja. Residenssijaksolla he työstävät Järkäle ja asetelmia -teosta. Sen ensi-ilta on joulukuussa Helsingissä.

Yleisölle avoimia työpajoja

Kuudes tila -tapahtumaan liittyvistä työpajoista yleisölle avoimia ovat lauantain 1.8. pajat. Kello 11 alkavan työpajan aiheena on ääni/ liike ja kello 14 alkavan pajan valo / dramaturgia. Lauantaina on mahdollisuus tutustua myös Feldenkreis-menetelmään (kello 9.30) ja osallistua yleisönä kehollisuutta käsittelevään paneelikeskusteluun, joka alkaa kello 17.

Kuudes tila -tapahtuman voimanaiset eli Gurevitschit ovat sitä mieltä, että on aika perustaa kannatusyhdistys tapahtuman tueksi. Heidän luottonsa tapahtuman jatkuvuuteen on vahva. Sellaista tarvitaan etenkin Mikkelissä, koska tanssin ammatillinen näkyvyys alueella on ollut heikko.

Tämän vuoden tapahtuman järjestämistä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Itä-Suomen tanssin aluekeskus ITAK ja Mikkelin kaupunki.

Kuudes tila -tapahtuma Paukkulinnassa 30.7.–2.8.2020. Yleisölle avoimiin tapahtumiin vapaa pääsy.