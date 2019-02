Elokuva-arvio: Ilman jatko-osia manga-sarjakuvaan perustuva Alita: Battle Angel jää liian ohueksi viipaleeksi

Maailman menestyneimmän elokuvantekijän James Cameronin ikuisuusprojekti näkee vihdoin päivänvalon.

Yukito Kishiron mangaan perustuvan elokuvan puikoissa on kuitenkin Robert Rodriguez, jolle tämä on helposti vaiheikkaan uran suurin projekti.

Jos jatko-osia ei nähdä, tämä Alita jää ohueksi viipaleeksi suurempaa tarinaa.

Cameronia ja Rodriguezia yhdistää se, että he kumpikin ovat elokuvatyön renessanssimiehiä — tekijöitä, jotka osaavat alan kaikki työt hanttihommista huipulle asti.

Alita (Rosa Salazar) herää tietämättä kuka on. On selvää, että hän on kyborgi. Maailma ympärillä on post-apokalyptinen mutta edennyt jo niin kauas katastrofista, että se muistuttaa paljon tuntemaamme yhteiskuntaa.

Isähahmonsa tohtori Dyson Idon (Chrostopher Waltz) ja katupoika Hugon (Keean Johnson) avulla Alita — osaksi teinityttö, osaksi superase — löytää paikkansa maailmassa.

Maailmanluonti on komeaa. Mammuttimainen taivaskaupunki ei anna sen varjoissa asuvien unohtaa paikkaansa tämän maailman hierarkiassa.

Elokuva aloitetaan fiksusti ja taloudellisesti. Katsoja saa ensimmäisen vartin aikana hyvän käsityksen päähahmoista ja näitä ympäröivästä maailmasta ilman minkäänlaista spektaakkelin tuputtamista. Tunnelma on jopa seesteinen.

Epävarmempien tekijöiden käsissä kärkeen olisi tarjottu iso toimintakohtaus katsojien sisäänvetämiseksi.

Mutta ei tästä elokuvasta todellakaan toimintaa puutu. Se vain esitellään asteittain.

Alitassa suurin ihmetyksen aihe on ollut Rosa Salizarin näyttelemän päähahmon ulkonäkö. Tämä on muunneltu tietokoneanimaation avulla manga-hahmon näköiseksi korostettuine piirteineen.

Ensin jättimäisiin silmiin on vaikea olla kiinnittämättä huomiota. Kiitos tarkasti tehdyn jälkituotannon ja digitaalisen pinnan alta esiin nousevan Salazarin roolisuorituksen, keinotekoisuus unohtuu nopeasti.

Parhaimmissa kohdissa Alitan erikoinen ulkonäkö nousee tehokeinoksi.

Elokuvan suurimmaksi taakaksi nousee sen valtava lähdemateriaali. Jos jatko-osia ei nähdä, tämä Alita jää ohueksi viipaleeksi suurempaa tarinaa. Elokuva ei tunnu täysin kokonaiselta vaan enemmänkin ensimmäiseltä luvulta.

Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Mielenkiintoinen ja yksityiskohtainen maailmanrakennus. Toiminta.

Huonoa: Osa dialogista on hyvin kankeaa. Romanttinen juonikuvio on elokuvan tylsintä antia.

Erityistä: Kuvaamisessa käytetty 3D-teknologia on James Cameronin itsensä kehittämää.