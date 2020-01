Kaksi vanhan kertausta — Mikkelin viikon ulkomaisissa ensi-iltaelokuvissa on tutut juonet, lue arviot

Outolintu ja pälättävät eläimet

Eläintohtori Dolittle (Yhdysvallat, 2020).

Ohjaus: Stephen Gaghan.

Rooleissa: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley, John Cena, Marion Cotillard.

Suomenkielisissä äänirooleissa: Carl-Kristian Rundman, Antti Lang, Minttu Mustakallio, André Wickström, Jaakko Ohtonen, Minna Kivelä, Joonas Nordman.

Kesto 102 minuuttia.

K7.

Eläintohtori Dolittle on Hugh Loftingin 1920-luvulla luoma lasten kirjallisuuden hahmo. Tohtorin erikoisuuksiin kuuluu eläimille puhuminen. Ihmiset eivät ole laisinkaan yhtä lähellä tohtorin sydäntä.

Vaimonsa kuoleman jälkeen Dolittle (Robert Downey Jr.) on erakoitunut kartanoonsa. Kun sairastunut kuningatar Victoria (Jessie Buckley) kutsuu, tohtorilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nostaa laivan purjeet ja seilata seikkailulle. Määränpäänä on mysteerinen, vaaroja pursuava saari. Onneksi kirjava eläinkatras ja nuori Dolittlea ihaileva Tomy Stubbins (Harry Collett) ovat tukena.

Siinä missä aiemmat Rex Harrisonin ja Eddie Murphyn tähdittämät Dolittle-filmatisoinnit ovat olleet musikaaleja tai komedioita mukailee uusin vauhdikkaampaa seikkailuelokuvan mallia.

Mitään aidosti uutta ei ole tarjolla. Lähestymistapa muistuttaa monia muita nuorille suunnattuja seikkailuelokuvia. Edes joukko höpöttäviä eläimiä ei tuo tarvittavaa piristystä erottaakseen Eläintohtori Dolittlen massasta.

Tekninen toteutus on pätevää, ja juoni kulkee mainiosti. Missään vaiheessa elokuva ei muutu laiskaksi tai toista liian usein samoja tanssiaskeleita.

Aina karismaattinen Robert Downey Jr. on omaksunut jonkinlaisen walesilaisen aksentin. Kyseessä tuntuu olevan selkeä valinta, jonka avulla hän pystyy irtautumaan Iron Manin roolistaan.

Downey tuntuu myös rehentelevän. Hahmolla on paljon spesifisiä piirteitä ja maneereja. Niiden takana on kuitenkin melko ontto ja outo roolisuoritus.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Sujuvaa seikkailua.

Huonoa: Kaikki vetovoima on melko pintapuolista.

Erityistä: RDJ:n ensimmäinen ei-Iron Man rooli sitten vuoden 2014 The Judge -elokuvan.

Kyle Bono Kaplan Martin Lawrence ja Will Smith palaavat toimintaelokuvasarjaan, joka sai alkunsa 25 vuotta sitten.

Pahojen poikien ikäkriisi

Bad Boys For Life (Yhdysvallat/Meksiko, 2019).

Ohjaus: Adil El Arbi, Bilall Fallah.

Rooleissa: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Joe Pantoliano.

Kesto 124 minuuttia.

K16.

Bad Boys for Life sisältää kaikki tarvittavat ainekset nautittavaan toimintaelokuvaan, mutta onnistuu haaskaamaan ne kaikki. Lopputulos on kummallinen sekametelisoppa.

Eikä kyseessä ole edes tuhon maestron Michael Bayn sekametelisoppa, joka usein absurdeissa ylilyönneissään saa hymyilemään, vaan puikoissa on belgialaiskaksikko, joka on rakentanut uransa imitoimalla Bayn kaltaisten ohjaajien kuvakieltä. Vuonna 2020 tyyli tuntuu kovin vanhentuneelta.

Etsivä Mike Lowrey (Will Smith) paahtaa entiseen tapaan. Huumediilerit ja rosvot saavat luodeista, ja autot kulkevat yhä tuhatta ja sataa.

Miken pari Marcus Burnett (Martin Lawrence) on saanut tarpeekseen. Turvallinen virkatyö ja kotona chillailu tyydyttävät. Mike liittyy Miamin poliisin erikoisiskuryhmään, jossa kaikki ovat puolet hänen iästään. Mikelle iskee ikäkriisi, mutta sekin unohtuu kun mafiapomon tähtäimet kohdistuvat häneen.

Vanhan parivaljakon on yhdistettävä voimansa vielä kerran.

Luvassa on paljon rytisevää toimintaa. Juoniväline on heppoinen, muttei se niin haittaa. Elokuvan suurin ongelma on Smithin ja Lawrencen välisessä läpässä.

Kaksikon aiemmin luonnollisesti toiminut kemia on muuttunut surkeiden vitsien pomputteluksi. Väkivallalla yritetään myös luoda huumoria.

Kaikki mikä vuoden 1995 Pahat Pojat -elokuvassa toimi on eltaantunut käyttökelvottomaksi.

YKSI TÄHTI

Hyvää: Pari pätevää toimintahetkeä.

Huonoa: Surkeat vitsit ja kulunut kuvakieli.

Erityistä: Ilmestyy 17 vuotta Bad Boys II:n jälkeen. Sama aika on kulunut elokuvassa.