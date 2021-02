"Löysin lauluääneni 14-vuotiaana" – The Voice of Finlandissa kilpaileva Indra Ramirez haaveili laulajan urasta jo Mikkelin Urheilupuiston koulun musiikkiluokalla

Mikkelissä syntynyt ja kasvanut Indra Ramirez on kohdannut elämässään vaikeita asioita, jotka saivat hänet luopumaan unelmistaan pitkäksi aikaa. Nyt hän on päättänyt voittaa pelkonsa ja osallistuu tänä keväänä The Voice of Finland -kilpailuun Maija Vilkkumaan tiimissä.