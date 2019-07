Kyyveden sahan alueelle Haukivuorella remontoidaan kulttuurikeskus — Tulevaisuuden käyttäjiä ovat esimerkiksi teatteri Henkireikä ja Hauki Rocks

Haukivuorella toimiva yhdistys Tiilipiippu aikoo remontoida kulttuurikeskuksen Kyyveden sahan alueelle. Yhdistys on hankkinut omistukseensa puurakenteisen saharakennuksen ja saanut Veej´jakajalta myönteisen päätöksen hankeavustuksesta. Kun päätös saa hyväksynnän Etelä-Savon ely-keskuksesta, alkaa talkoourakka.

Uudessa kulttuurikeskuksessa on lattiapinta-alaa 640 neliötä useammassa kerroksessa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole rakentaa tiloista keskuslämmitettyjä, ympärivuotista toimintaa varten. Kesäkausi riittää.

— Tilaa on tarkoitus käyttää neljä kuukautta vuodesta, toukokuun alusta elokuun loppuun, kertoo yhdistyksen hallituksen jäsen Jukka Niilo-Rämä.

Hanke on kuitenkin laajamittainen ja kunnostustöihin on budjetoitu reilut 100 000 euroa. Puolet siitä on tulossa Veej´jakajalta. Luvassa on runsaasti talkootöitä, lisäksi yhdistys on suunnitellut palkkaavansa töihin yhden ammattirakentajan.

— On tässä jouduttu pankinkin kanssa neuvottelemaan, Niilo-Rämä toteaa tyynesti.

Ensimmäisenä hankerahoituksesta kertoi Haukivuoren Seutu.

Sahalla värikkäät vaiheet

Saha-alue sijaitsee Haukivuoren sataman kupeessa ja on matkailullisesti keskeisellä paikalla. Haukivuoren aluejohtokunta on jo vuosien ajan korostanut alueen kehittämisen olevan strategisesti tärkeää.

Tiilipiippu-yhdistyksessä ajatus kulttuurikeskuksesta virisi viime syksynä. Rahoituspäätös saatiin reilussa puolessa vuodessa. Niilo-Rämä kertoo, että tulevien kulttuuritilojen hyödyntäjiä Haukivuoren vakituisista kulttuuritoimijoista ovat esimerkiksi teatteri Henkireikä ja Hauki Rocks.

Kulttuurikeskukseksi kaavaillun rakennuksen kyljessä on perinteinen punatiilinen piippurakennus. Sitä Kyyveden Saha -yhtiö on vuokrannut ulospäin. Reilun sadan neliön suuruinen tila on autoharrastuskäytössä.

Haukivuorelle perustettiin höyrysaha alkujaan vuonna 1901, ja sen vaiheet ovat olleet värikkäät. Sodan jälkeen venäläisomistuksessakin käynyt saha päätyi Mikkelissä vaneritehdasta pyörittäneelle Grahn Oy:lle 1970-luvun alussa. Grahnin konkurssi vuonna 1986 sulki myös sahan. Se myytiin konkurssihuutokaupassa vuonna 1988 Kyyveden saha -yhtiölle. 2000-luvulle tultaessa sahan toiminta hiljeni.

— Samalla tontilla toimii edelleen puutavaraliike, Niilo-Rämä kertoo.