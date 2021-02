Koronarajoitukset eivät hellittäneet – Festivaalijohtaja Teemu Laasasella on valmiina uusi suunnitelma Mikkelin musiikkijuhlien toteuttamiseksi

Mikkelin musiikkijuhlat laajenee kolmiosaiseksi tapahtumaksi 30-vuotisjuhlavuotenaan. Ohjelma on monipuolisempi ja yllättävämpi kuin koskaan aikaisemmin.

Viimeisimmät koronarajoitukset kariuttivat Mikkelin musiikkijuhlien suunnitelmat maaliskuun ohjelmistosta.

– Parhaatkin suunnitelmamme ovat jälleen hetkellisesti valuneet hukkaan ja toiveet pystyä järjestämään Musiikkijuhlien suunniteltuja tapahtumia edes osittain maaliskuun aikana, ovat kadonneet. Siispä vedämme hihastamme pari ässää, ja siirrymme plan d:n toteuttamiseen, toteaa festivaalijohtaja Teemu Laasanen tiedotteessa.

Suunnitelma d tarkoittaa tapahtuman jakamista kolmeen osaan, kevät-, kesä- ja syysfestivaaliin.

– Ohjelmistoon kannattaa suhtautua koronan tuomalla vakavuudella ja varauksella, mutta kuitenkin hilpeästi.

Kevätfestivaali järjestetään 27.–30. toukokuuta. Lauantaina 29.5. päästään kuulemaan Erkki Lasonpalon johtamaa sinfoniaorkesteri Vivoa, sillä mikäli konsertin toteuttaminen ei onnistu livenä, lähetetään se striimattuna.

Ohjelmassa on Jean Sibeliuksen V Sinfonia.

Kesäfestivaaleilla Marinski

Kesäfestivaalin ajankohta on 3.–11.7. Ohjelmassa on muun muassa neljä Valeri Gergijevin johtamaa Mariinskin orkesterin konserttia. Ääneen pääsevät myös sopraanot Pelageya Kurennaya ja Galina Sakhnovskaya. Yksi konserttien solisteista on harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki. Mukana ovat myös Sitkovetsky-trio sekä Tony Ávila y su grupo.

Jaakko Avikainen Valeri Gergijev johtaa Marinskia Mikkelissä ensi heinäkuussa.

Tapahtuma päättyy odotettuun Suomalainen Fantasia -konserttiin, jossa Sibeliuksen 3. Sinfonian osat visualisoidaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun järjestämän Synestesia-kilpailun voittajatöillä.

Ohjelmistoon kannattaa suhtautua koronan tuomalla vakavuudella ja varauksella, mutta kuitenkin hilpeästi. — Teemu Laasanen

Konserttiin kutsutaan mukaan kaikki lähialueiden kuorot.

– Kuoroille tarjotaan koulutusta ja yhteisharjoitus sekä illalla Mariinskin konsertti. Päätöskonsertissa kuorot osallistuvat loppunumeroon esittämällä Sibeliuksen Finlandian yhdessä Vivon kanssa, Laasanen kertoo.

Virallisen ohjelmiston kylkeen on suunniteltu paljon oheisohjelmaa.

– Muun muassa päivän avaukset Stellan Tähtitorilla pianisti Tarmo Peltokosken johdolla, työpajoja lapsille, yllätysesiintyjiä torilla ja ravintoloissa.

Animea ja cosplayta

Musiikkijuhlilla on kovat piipussa ja suunnitelmissa melkoinen ohjelmisto 30. juhlavuodeksi.

Syysfestivaalin ajankohta on 28.10.–7.11. Se pitää sisällään konsertteja, Game Design -näyttelyn, ikärajattoman cosplay-tapahtuma Musiconin ja Satuseinän.

Akseli Muraja Japanilainen populaarikulttuuri on suosittua. Arkistokuvassa jonotetaan Suomen vanhimpaan con-tapahtumaan, Animeconiin Kuopiossa.

Perjantaina 29. lokakuuta Mikaelissa kuullaan anime-konsertti, jossa St Petersburg Symphony orchestraa johtaa Kenichi Shimura. Lauantaina 30.10. vuorossa ovat kirjailija Dan Brownin lastenkonsertti Villi Sinfonia sekä Pelisinfonia -konsertti saman orkesterin tulkitsemana. Myöhään lauantai-iltana kuullaan jazzpianisti Hiromi Ueharan soolokonsertti.

Musicon-tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja C3E-hankkeen kanssa. Game Design -näyttelyssä yhteistyötahona on edelleen Xamk. Näyttelyssä esittäytyy menestyneitä pelisuunnittelijoita ja -graafikoita, kuten Marija Gustafsson ja Emiel Inkeri Nikula.

Festivaalin ajan Mikaelissa esillä oleva interaktiivinen Satuseinä on mikkeliläisen Oioin teknologisen osaamisen tuotos. Satusisällöstä vastaa Music Fairytales.