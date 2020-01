Elokuva-arviot: Mikkelissä saavat ensi-iltansa kahden tähden vakooja-animaatio, neljän tähden klassikkosovitus ja viiden tähden korealainen yllätys

Sisarrakkautta uudelle sukupolvelle

Pikku naisia (Little Women, Yhdysvallat 2019). Ohjaus ja käsikirjoitus: Greta Gerwig. Rooleissa: Saoirse Ronan, Florence Pugh, Eliza Scanlon, Meryl Streep, Emma Watson, Chris Cooper, Laura Dern, Louis Garrel, Tracy Letts, James Norton, Bob Odenkirk, Timothée Chalamet.

NELJÄ TÄHTEÄ

Louisa May Alcottin klassikkoon perustuvia elokuvia on tapana tehdä uusiksi jokaiselle sukupolvelle. Parhaasta käsikirjoituksesta ehdolla olevan ohjaaja-käsikirjoittajan Greta Gerwigin versio on jo seitsemäs.

Marchin perheen neljän sisaruksen elämää kuvaava kirja tuntuu olevan eräänlainen aikuistumisriitti. Varsinkin nuorille tytöille.

Tarina on yhä tuttu, vaikka Gerwig saa eheytettyä sitä modernille yleisölle.

Kyseessä ei ole tunkkainen pukudraama. Gerwig käyttää hyväkseen aikatasoja ja Alcottin kirjoittamaa Pikku naisten jatko-osaa Viimevuotiset ystävämme.

Näin korostuvat aiemmin hienovaraisemmat elementit. Kerrontatyyli on myös aiempiin versioihin verrattuna dynaamisempi. Mukana on myös uutta dialogia, joka selventää ajankuvaa ja naisten asemaa kyseisessä maailmassa.

Tarina rakentuu muistelman omaisesti. Aluksi muistot ovat nostalgisen suloisia, mutta tarinan edetessä pintaan nousevat myös ne kipeimmät kohdat.

Tämä elämän läpikäyminen korostaa tarinoiden katkeransuloista haikeutta. Ei elokuvaa ole kuitenkaan kovetettu. Se on yhä lämpöä hehkuva ja romanttinen. Se saa ihastumaan kaikkiin hahmoihinsa välittömästi.

Myös Gerwigin edellisessä elokuvassa, Lady Birdissä loistanut Saoirse Ronan on elokuvan yhtenäisin kantava voima. Se on itsestäänselvää, koska hahmo on omasta elämästään kirjoittaneen Alcottin alter ego.

Suurin muutos hahmojen kuvaukseen tulee yllättäen Amyssa (Florence Pugh). Tämä on usein elokuvissa kuvattu hieman ärsyttävänä. Nyt katraan nuorin kokee elokuvan tyydyttävimmän kasvun.

Kumpikin, Ronan ja Pugh ovat Oscar -ehdokkaina.

Sisarusten kasvun seuraaminen Massachusettsissa sisällissodan aikaan tarjoaa aidolta tuntuvaa perhesuhteiden siteiden venymistä ja paukkumista. Rakkaus on aina läsnä, mutta tragediat ja tulehtuneet välit nostavat panoksia, ettei kaikki muutu vain joulukorttimaisemaksi.

Jotkin sivuhahmoista jäävät hieman yksiulotteiseksi kiertäessään Marchin sisarnelikon kiertoradalla. Osa rakkaustarinoista päätyy päätepysäkille kuin kertarysäyksessä. Tämä ei ole iso moite, koska romanttiset hetket tuntuvat ansaituilta.

Jae-Hyeok Lee Ki-woo (Woo Shik Choi) yhdessä huijariperheensä kanssa soluttautuu äveriään perheen elämään.

Eteläkorealainen yllätyshitti

Parasite (Gisaengchung, Etelä-Korea, 2019). Ohjaus: Joon-ho Bong. Käsikirjoitus: Joon Ho Bong, Jin Won Han. Rooleissa: Woo-shik Choi, Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Cho, So-dam Park, Jung-eun Lee, Hyae-jin Chang. Kesto: 131 min. K-16.

VIISI TÄHTEÄ

Joon-ho Bong on eteläkorealainen ohjaaja, jonka työt ovat levinneet länsimaihinkin melko tasaiseen tahtiin. Ehkä siksi, että hänen työnsä ovat nokkelasti genrerajoja häilyttäviä, outoja, mutta vangitsevia.

Suomessa ainakin kauhuelokuva The Host, englanninkielinen scifi-elokuva Snowpiercer ja Netflixistä katsottavissa oleva Okja ovat keränneet faneja.

Joon-Hon uusin on myös sekoitus eri lajityyppejä, mutta paljon hienovaraisemmalla tavalla.

Parasite on perhedraama, joka tarjoilee omalaatuista ja tummasävytteistä huumoria. Kuin salakavalasti katsoja lopulta huomaa olevansa täysiverisen trillerin pauloissa.

Tasapainottelu on kunnioitusta herättävää. Mikään elementeistä ei sysää toista sivuun. Outo huumorin hetki voi laukaista kasvavan jännityksen tai suorastaan suloisesta hetkestä voidaan kääntyä nopeasti inhan väreisiin.

Tarina seuraa nokkelaa mutta köyhää Kimin perhettä. Opiskelijakaverinsa suosituksesta perheen poika Ki-woo (Woo-shik Choi) pääsee rikkaan Parkin perheen tyttären (Ji-so Jung) tutoriksi.

Kun jalka on oven välissä, Kimin perheen jokainen jäsen pikkuhiljaa löytää työpaikan äveriään perheen kodista.

Luksuselämästä nauttimisella on lopulta kova hinta, kun upean talon historia alkaa selvitä sen uudelle palvelusväelle.

Elokuva lähestyy katsojaa niin yllättävistä suunnista, että minkäänlaisten puolustusten nostaminen on mahdotonta. Sille on vain parempi antautua.

Twentieth Century Fox Film Corporation Omalaatuinen ihmelapsi Walter ja huippuvakooja Lance Sterling joutuvat yhdistämään voimansa, kun Sterling muuttuu puluksi ja pelastettavana olisi koko maailma.

Laskelmoitu animaatioseikkailu

Vakoojat valepuvuissa (Spies in Disguise, Yhdysvallat, 2019). Ohjaus: Nick Bruno, Troy Quane. Suomenkielisissä äänirooleissa: Mikko Penttilä, Henri Piispanen, Alina Tomnikov, Ilmari Johansson, Joonathan Kettunen. Kesto: 102 min. K-7.

KAKSI TÄHTEÄ

Uusi animaatioseikkailu yhdistelee vakoojaelokuvia ja hauskaa eläinpiirrettyä. Idea tuntuu laskelmoidulta, eikä se välttämättä haittaisi, jos lopputuloksessa olisi tyyliä.

Vaikkeivät lapset ymmärtäneet samantyylisten Ihmeperhe-elokuvien intertekstuaalisuutta 1960-luvun vakoojatarinoista, pulp-kirjallisuudesta ja supersankaritarinoista, loi coktail kuitenkin jotain uutta ja erityistä. Perinteet saatiin uutettua sukupolvelta toiselle.

Vakoojat valepuvuissa -elokuvassa kaikki on vain mahdollisimman yleisluonteista. Vaikutteina ovat tuntuneet olleen muut samalta näyttävät ja tuntuvat animaatiot. Keskitien turvallinen navigointi on luonut persoonattoman elokuvan.

Elokuvan isona myyntivalttina on ollut alkuperäisversiossa ääninä olleet Will Smith ja Tom Holland. Hahmot on räätälöity näyttelijät mielessä pitäen. Siksi kotimainen dubbaus ei sisällä samanlaista potkua.

Tarinassa supervakooja Lance Sterling muuttuu puluksi, koska hän suostuu vakoojajärjestön ihmelapsi-tiedemies Walterin koekaniinksi.

Vitsit ja seikkailu revitään siis siitä, että labraan tottunut nörtti ja pulu joutuvat yhdistämään voimansa pelastaakseen maailman.