Elokuvakoosteessa upea koira-animaatio ja feministikoomikon vahvoja vitsejä

Isle of Dogs on hieman kypsemmälle yleisölle suunnattu animaatiohelmi, joka onnistuu yllättämään suorasukaisella lähestymistavallaan. I Feel Pretty on peittelemätön uudelleenlämmitys 1980-luvun body switch -elokuvista, joissa leikiteltiin oletuksien särkemisillä.