Mikkeliläinen Juuli Aschan lopetti lukion kesken ja marssi Haajan mainostoimistoon — Riski kannatti, sillä hänet on löytänyt nyt myös Aku Louhimies Oppisopimuspaikka mikkeliläisessä mainostoimistossa korvasi lukio-opinnot. Työn kautta Aschan päätyi kahden pitkän elokuvan still-kuvaajaksi. Jaakko Avikainen 22-vuotias mikkeliläislähtöinen kuva-artesaani Juuli Aschan aloitti valokuvaajan uransa kuvaamalla asuntojen myynti-ilmoituksia.

Suomalaisittain hirmuisen määrän, lähes 900 000 katsojaa kerännyt Aku Louhimiehen ohjaustyö Tuntematon sotilas on arvokas lisä kenen tahansa ansioluetteloon.

Yksi tuotantotiimiin kuuluneista on 22-vuotias mikkeliläislähtöinen kuva-artesaani Juuli Aschan. Hän työskenteli toisena Tuntemattoman still-kuvaajista ohjaaja Louhimiehen kutsusta.

Kokemus oli Aschanin mukaan päräyttävä, vaikka työpäivät olivat pitkiä ja kuvauskesä sujahti yhtenä kiireisenä silmänräpäyksenä.

— Välillä tuli kylmät väreet, kun kuvauksissa tehtiin jotain klassikkokohtausta. Ajoittain huomasin miettiväni isovanhempiani ja yhdessä kohtauksessa mummoni oli avustajana.



Tuntematon sotilas ei ole ensimmäinen elokuva, jossa hän on ollut mukana. Ensimmäinen oli Rendel.

Aschanin ura sai alkusysäyksen 16-vuotiaana, kun hän lukio-opiskeluun pettyneenä marssi portfolionsa kanssa paikalliseen mainostoimistoon. Paukautti työnäytteet tiskiin ja ilmoitti etsivänsä töitä.

— Portfoliossa oli kuvia asunnoista ja kissanpennuista, mutta jostain on aina aloitettava. Jesse (Haaja) näki kuvissa visuaalista potentiaalia ja otti minut töihin.

Aschan sanoo luottavansa intuitioon ja aina välillä itsekin ihmettelevänsä, mihin kaikkeen on sen viemänä päätynyt.

Oppisopimuksella ammattiin

Kaksi ensimmäistä vuotta Aschan teki töitä oppisopimuksella. Koulutukseen liittyvät teoriaopinnot ja näyttötutkinnot hän suoritti Visuaaliviestinnän Instituutissa, jonne oli matkustettava muutamaksi päiväksi kuukaudessa.

Oppisopimus ei tarkoittanut pehmeää laskua työelämään, päinvastoin, Aschan sai nopeasti vastuulleen toimiston koko kuvauspuolen. Hän myöntää, että saappaat olivat melko suuret 16-vuotiaalle.

— Minun piti pyytää vanhempani lukiolle allekirjoittamaan paperi, jolla erosin koulusta, en voinut alaikäisenä tehdä sitä itse. Siinä vaiheessa työsopimusta ei ollut vielä allekirjoitettu, mutta itselläni oli vahva tunne siitä, että tavoitteellinen tekeminen olisi minulle sopivaa.



Aschan sanoo luottavansa intuitioon ja aina välillä itsekin ihmettelevänsä, mihin kaikkeen on sen viemänä päätynyt. Hän on muun muassa tehnyt muotikuvauksia ulkomailla ja kuvannut MM-rallejakin useana kesänä. Nyt hän on vakituisessa työssä Yleisradiossa, YleX:n monimediatoimittajana.

— Monet kysyvät, mitä siellä teen. Muun muassa pääsen valokuvaamaan Suomen eturivin artisteja ja musiikkikeikkoja. Tuotan myös videomateriaalia.

Entä tulevaisuus? Juuli Aschan sanoo oman brändin kasvattamisen olevan tärkeää. Meeri Koutaniemen työtä ja tapaa luoda uraa hän arvostaa esimerkillisenä.

— Haluan itsekin tehdä jotakin täysin omaa ja kasvattaa kädenjälkeni tunnettuutta.

Ja joskus hän voisi ohjata elokuvan myös itse.

Juuli Aschanin kotisivu löytyy täältä.