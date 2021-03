Mikkelin kaupunginorkesteri levyttää harvinaisempia suomalaisia jousiorkesterikappaleita – Äänitykset mahtuivat kalenteriin, kun koronavirus poisti sieltä muita töitä

Mikkelin kaupunginorkesteri levyttää suomalaista jousiorkesterimusiikkia pääkapellimestarinsa Erkki Lasonpalon johdolla. Taltioitavana on pääosin aiemmin levyttämätöntä materiaalia.

Säveltäjänimiä ovat Erkki Melartin, Toivo Kuula, Selim Palmgren, Ida Moberg ja Robert Kajanus. Lisäksi levylle tulee viisi suomalaista kansansävelmää, jotka on sovittanut Väinö Haapalainen.

Mistä idea nyt valmisteilla olevaan levyyn syntyi, intendentti Jaakko Antila?

– Ajatus, että orkesteri tekisi klassisen musiikin levyn täysin omissa nimissään, on pyörinyt pitkään pöytälaatikossa. Ajankohta ratkesi, kun koronapandemia on peruuttanut kausikonserttien ulkopuolella tapahtuvaa toimintaamme. Meillä on nyt aikaa työstää levyä.

Miten työ toteutetaan käytännössä?

– Käytännössä Mikkeliin tulee äänittäjä ja tuottaja laitteistoineen. Martti Talvela -salin lava mikitetään ja sitten vain orkesteri soittamaan ja äänittäjä Enno Mäemets äänittämään. Meillä on ollut jo yksi levytyssessio aiemmin keväällä.

Monesko orkesterin äänite on kyseessä?

– En rehellisesti sanoen pysty kertomaan sitä suoralta kädeltä. Omalla kaudellani orkesteri on tehnyt pari klasarilevyä yhteistyössä Jyväkylä Sinfonian kanssa sekä yhden lastenlevyn Orffit-orkesterin kanssa.

Risto Aalto Mikkelin kaupunginorkesterin edelliset klassisen musiikin levytykset on tehty yhdessä Jyväskylä Sinfonian kanssa. Kuvassa kapellimestari Ville Matvejeff harjoittaa orkestereita.

Mikä tekee tästä äänitteestä erityisen?

– Osa kappaleista on pitkään soittamaamme ohjelmistoa, kuten Erkki Melartinin Serenadi jousille. Siitä ei ole ammattiorkesterin tekemää levytystä ollenkaan. Myös Haapalaisen sovitukset ovat olleet orkesterin ohjelmistossa pitkään, eikä niitäkään ole levytetty. Lisäksi olemme kaivaneet mukaan muutamia unohdettuja suomalaisia jousiorkesterikappaleita.

Koska levy julkaistaan ja missä muodossa?

– Se on vielä päättämättä, koska julkaisualustat ovat muuttuneet voimakkaasti ja koska äänitysperiodi toteutui koronatilanteesta johtuen yllättävänkin nopeasti. Ensin äänitetään ja sitten mietitään julkaisu.

Soittaako orkesteri konsertteja levytystyön aikana?

– Äänitykset tehdään periodeittain, joten kausikonsertit toteutuvat tavalliseen tapaan. Striimattuna, toistaiseksi. Seuraava konserttimme on pääsiäisenä.