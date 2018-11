Mikkelin taidemuseo julkaisi vuoden 2019 vaihtuvien näyttelyiden aikataulut: Jani Leinonen korkkaa taidemuseon väistötilat

Suuri yleisö muistanee taidetta tuunaavan kuvataiteilijan Jani Leinosen parhaiten 2010—luvun alussa tapahtuneesta pikaruokalan pellepatsaan kaappamisesta ja teloittamisesta, josta hänet myöhemmin tuomittiin sakkoihin.

Leinosen Tutkielma metallin taipumisesta on Mikkelin taidemuseon väliaikaisten tilojen avajaisnäyttely. Sen arvellaan puhuttavan yleisöä ja herättelevän kaupungissa kaivattua taidekeskustelua.

Näyttely avautuu 7. kesäkuuta ja päättyy 8. syyskuuta.

Leinonen ottaa taiteellaan voimakkaasti kantaa yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja hänen työnsä tunnetaan myös Suomen rajojen ulkopuolella. Leinosen teoksissa toistuvat yleisesti tunnetut hahmot ja brändit, mutta uudessa merkityksessä ja tuunattuina.

Vuosina 2015—2016 Leinonen toteutti Kiasmassa Tottelemattomuuskoulun. Vuonna 2016 hän sai Suomi-palkinnon merkittävästä taiteellisesta saavutuksesta.

Syys-marraskuussa 2019 väliaikaiseen taidemuseoon ripustetaan Niina Mantsisen näyttely, jossa graffititaide on siirtynyt ryijyihin ja seinävaatteisiin. Savonlinnan taidelukion kasvatti on valmistunut tekstiilisuunnittelijaksi Pohjois-Karjalan ammattikoulusta, ja graffitin mallista tekstiilitaidetta hän on tehnyt vuosikymmenen ajan.

Vuoden viimeiseen näyttelyyn väliaikaisessa taidemuseossa ripustetaan Tiitus Petäjäniemen teoksia, ja ne ovat esillä helmikuulle 2020 saakka.