Erika Vikman ja Erin täydentävät ensi kesän St Michel Summerfestin esiintyjäluetteloa

Heinäkuussa järjestettävän St Michel Summerfest -tapahtuman järjestävä Osuuskauppa Suur-Savo on paljastanut lisää tapahtuman esiintyjiä. Jo aiemmin kerrotut Popeda ja Behm saavat seurakseen Erika Vikmanin ja Erinin.

Summerfestien esiintyjäluetteloa täydennetään vielä myöhemmin.

Erika Vikman tunnetaan, paitsi vuoden 2016 tangokuningattarena, myös iskelmälaulaja Dannyn ex-naisystävänä. Vikmanin musiikillinen tyylilaji on suomenkielinen diskopoppi. Syksyn 2020 alussa hänen kappaleensa Syntisten pöytä kipusi vauhdilla julkaisunsa jälkeen Spotifyn Top 50 -listan kolmannelle sijalle.

Paraikaa Vikman työstää uutta albumia.

Kuudennen kerran Summerfestiä Mikkelissä

Myös Erin singahti Spotifyn Top 50 -listalle vuonna 2020. Toukokuussa julkaistu Yhtenä sunnuntaina -kappale on luontevaa jatkumoa nelikymppisen laulajan uralla. Hänen ensimmäinen sooloalbuminsa Hunningolla ilmestyi vuonna 2011 ja se on ylittänyt nykyisen platinarajan moninkertaisesti. Musiikkialalle silloinen Erin Koivisto päätyi 1990-luvun alkupuolella Nylon Beat -yhtyeen toisena laulajana. Supersuositun, uransa jo lopettaneen duon levyjä on myyty yli 400 000 kappaletta.

Kuudes St Michel Summerfest järjestetään 23.–24.7.2021. Ajankohta poikkeaa aiemmista tapahtumista siinä, että se ei ole St. Michel -ravien viikonloppuna, vaan sen jälkeen. Myös tapahtumapaikka on vaihtunut. Hallitustorin sijaan rokki raikaa kesällä Mikkelipuistossa.