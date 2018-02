Anne Mäkeläisen luomat Astuvansalmen amatsonit odottavat kutsuja ihmisten ilmoille Mäkeläinen haluaisi pystyttää Ristiinan keskustaan kuusimetrisen amatsoniteoksen. Vesa Vuorela Astuvan amatsoneista tärkein Anne Mäkeläiselle on Asor, tietäjä.

Kuvataiteilija Anne Mäkeläisen työhuoneella Ristiinassa nuokkuu torsoissa joukko värikkäitä naishahmoja. Teklan, Innis, Elif, Toorum ja Asor ovat Mäkeläisen luomia Astuvan amatsoneja, muinaisia savolaisia, jotka ovat valmiina ilmestymään ihmisten keskuuteen erilaisissa tapahtumissa.

Joskus amatsonit valtaavat estradin isolla joukolla, kuten vuonna 2007, jolloin Ristiinan kesäteatterissa kantaesitettiin musiikkinäytelmä Astuvan amatsoni. Sen teksti perustui Mäkeläisen ja Hilkka Lappalaisen tekemään kirjaan.

— Sen esityksen jälkeen lähdettiinkin sitten aika haipakkaa Itävaltaan. Sinne menimme tapahtuman täytteeksi, mutta vastaanotto oli huikea. Muistan, miten ihmiset ihmettelivät ääneen, voiko näin värikkäitä hahmoja tulla Suomesta, Mäkeläinen muistelee.

Muutama vuosi sitten amatsonit lensivät Frankfurtiin, Suomi-asemalla järjestettyyn luovien alojen vientitapahtumaan. Sielläkin odotti riehakas vastaanotto keskieurooppalaiselta yleisöltä.

Kotiseudullaan hahmot odottavat vielä lopullista läpimurtoaan.

Tavaramerkkisuojattuja hahmoja

Anne Mäkeläinen on tehnyt taidetta Astuvan akaksi kutsutun kalliomaalaushahmon inspiroimana 1990—luvulta lähtien. Hän on nimennyt omat hahmonsa Astuvansalmen Amatsoneiksi ja hankkinut nimelle tavaramerkkisuojan.

Mäkeläinen toivoo naisilleen töitä. Sitä, että esimerkiksi maakunnan matkailupuolella alettaisiin hyödyntää hahmoja ja niiden ympärille syntynyttä taidetta nykyistä enemmän. Hänellä on valmiina verkostomainen työryhmä, johon kuuluu muun muassa tanssijoita, teatteriharrastajia, ammattimuusikoita ja -kirjailija.

Kotiseudullaan hahmot odottavat vielä lopullista läpimurtoaan.

— Erilaisia matkailuhankkeita tehdään paljon. Onko niissä loppujen lopuksi hyödynnetty taidetta kovinkaan paljoa, Mäkeläinen kysyy.

Ristiinan keskustaan Mäkeläinen on suunnitellut tilataidetta. Toissavuonna hän teki aloitteen kuusimetrisen maamerkin, Astuvan amatsoni -teoksen pystyttämisestä pääväylän varrella.

— Se on vielä vaiheessa.



Yövedeltä 1960—luvulla löytyneiden kalliomaalausten joukossa on harvinaisuus, jousta kädessään pitelevä naishahmo, jota yleisesti kutsutaan Astuvan akaksi. Hahmo tunnetaan Etelä-Savossa suhteellisen hyvin, onhan sitä hyödynnetty muun muassa Etelä-Savon aiemmin käytössä olleessa maakuntatunnuksessa.

— Ei ole sattumaa, että kalliomaalausten tekijät ovat valinneet juuri sen paikan maalauksilleen. Sen on täytynyt merkitä heille todella paljon.

Omia amatsonejaan Mäkeläinen kutsuu selviytyjiksi.

— Ensi kesälle tai syksylle on suunnitteilla uusi tapahtuma tänne Ristiinaan, mutta siitä en uskalla kertoa vielä tarkemmin. Tarkoitus on, että taide ja tiede lyövät hynttyyt yhteen.