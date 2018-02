Teatterikärpäsen pureman saaneet Viikarit tietävät, että harjoituksissa ei vielä saa kumartaa Viikarit ovat 7—11 -vuotiaita lapsia, jotka osallistuvat näyttämötaiteen perusopetukseen Mikkelin kansalaisopistossa. Viikonloppuna he esittelevät vuoden aikana oppimaansa. Risto Hämäläinen Peikkonäytelmät ovat lastenteatterin aatelia. Peikkoperhe ja puput vauhdissa.

Ei, ei, ei! kiljaisee ohjaaja Sanna Sillanpää loppukiitoksiin kerääntyneelle näyttelijäporukalle.

— Älkää kumartako oikeasti. Se tietää huonoa onnea.

Taikausko kuuluu teatteriin ja näyttämötaiteitahan Viikarit tässä ovat oppimassa. Ei siis kumarruksia ennen tositilannetta.

Sellainen on edessä ihan pian, jo lauantaina. Ohjelmassa on Toini Virkkusen kirjoittama pienoisnäytelmä Laama iskee.

Mukana on — tai ainakin pitäisi olla — 13 viikaria.

— Mulla on lauantaina kaverisynttärit, pohtii yksi näyttelijöistä ääneen.

— Kaikkien on oltava lauantaina täällä neljään mennessä, ohjaaja tähdentää.

Taiteen perusopetusta

Mikkelin kansalaisopisto tarjoaa lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta musiikissa, kuva- ja näyttämötaiteissa. Viikareissa opetellaan näyttämötaiteen perusasioita. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on muistettava puhua selkeästi ja hitaasti ja että näytelmän rekvisiitta täytyy säilyttää sovitussa paikassa harjoitusten välillä.

Esitykset ovat palkinto vuoden mittaan tehdystä työstä.

Näyttämötaiteen opetteleminen on paljon muutakin kuin esiintymistä.

— Se on tylsyyden sietämistä, sitä kun joutuu odottamaan omaa vuoroaan, Sillanpää tähdentää.

Tylsistyminen ei vaikuta viikareiden jutulta. Ajoittain meno vanhan Sotkun kulisseissa äityy melkoisen äänekkääksi, mutta hauskanpito on sittenkin tärkeintä. Esitykset ovat palkinto vuoden mittaan tehdystä työstä.



Laama iskee -näytelmä kertoo talviuniltaan heräävästä peikkoperheestä, joka unihiekkaisin silmin tulkitsee lukemansa Metsolan Sanomien uutisen hiukan virheellisesti. Pikapikaa he lähtevät varoittamaan muita metsäneläimiä siitä, että pian laama iskee heidän metsäänsä.

Risto Hämäläinen Hinosto-oravat kohtaavat talviuniltaan nousseita peikkoja Laama iskee -näytelmässä.

— Tekstin löytäminen oli yllättävän vaikeaa. Aloittavalle lapsiryhmälle tarvitaan hyviä, napakoita ja tarpeeksi lyhyitä tekstejä, Sillanpää sanoo.

Näytelmä valittiin lukemalla muutamia tekstejä ja äänestämällä niistä, aivan kuten harrastajaporukoissa yleensä.

— Tämä voitti vain yhdellä äänellä, paljastaa toinen näytelmän pitkäkorvista, Justus Mäkilä.

Viikarit aloittavat Mikkelin kansalaisopiston näyttämötaiteiden ryhmien kevään ensi-iltakauden. Kahden viikon päästä vuorossa ovat Vintiöt, Sillanpään ohjaama ryhmä sekin.



Viikarit: Laama iskee, vanhalla Sotkulla, esitykset 10.2. kello 17 ja 11.2. kello 17. Vapaa pääsy. Kesto noin 20 min. Lippuvaraukset 050 311 7038 tai raisa.ekoluoma@mikkeli.fi