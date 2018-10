Selvitimme, mitä aiempina vuosina nuoren mikkeliläisen apurahan saaneille kuuluu nyt: Lähes kaikki työskentelevät tai opiskelevat taidealalla

Mikkelin kaupunki myöntää vuosittain 17—30 -vuotiaalle mikkeliläistaiteilijalle apurahan. Edellytyksenä on, että hakijalla on näyttöä taiteellisesta toiminnastaan ja taiteenalallaan osoittamasta lahjakkuudesta. Apurahan saajan päättää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Hakuaikaa on lokakuu.

Tällä vuosikymmenellä apuraha on myönnetty vuosittain yhdelle tai kahdelle hakijoista. Mitä kuuluu aiempien vuosien apuraha saajille nyt? Onko taide yhä osa heidän arkeaan?

1 Vuoden 2017 apurahan saaja Esko Korpelainen opiskelee Teatterikorkeakoulussa teatteriopettajan maisteriohjelmassa ensimmäistä vuotta. Hän on valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi ja on mukana esittävän taiteen kollektiivi Kaukasuksessa.

2 Vuonna 2016 apuraha myönnettiin Salla Sillanpäälle. Salla, nykyään Avelin työskentelee freenä teatterialalla. Hän on mukana mikkeliläisessä kulttuuriosuuskunta KUKAssa ja toimii muun muassa näyttämötaiteiden tuntiopettajana Mikkelin kansalaisopistossa.

3 Vuoden 2015 apurahoitettu Minttu Tamski on Kaukasuksen toimijoita hänkin. Tamski on erikoistunut tuottamiseen ja tuottaa muun muassa viikon kuluttua tapahtuvaa Museoiden yötä Mikkelissä.

4 Vuonna 2014 apurahan saanut Ekaterina Kaijanen on tänä syksynä aloittanut työt piano-opettajana Oulun konservatoriossa. Apurahan saadessaan hän työskenteli Mikkelin musiikkiopistossa. Musiikin maisteriksi hän valmistui Sibelius-Akatemiasta vuonna 2012.

5 Vuonna 2013 apuraha jaettiin Aapo Tähkäpäälle ja Heta Pöyrylle. Aikoinaan Mikkelin musiikkiopiston ainoa säveltäjäoppilas Aapo Tähkäpää opiskelee musiikkitiedettä Jyväskylän yliopistossa. Heta Pöyry on valmistunut taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta ja työskentelee kuvataiteen opettajana Karkkilan yhteiskoulussa ja lukiossa.

Jaakko Avikainen Salla Sillanpää sai 3000 euron suuruisen apurahan vuonna 2016. Apurahan suuruus päätetään vuosittain.

6 Vuoden 2012 apurahan sai Roni Kosunen. Hän työskentelee mikkeliläisessä yrityksessä, mutta ei muotoilijana.

7 Vuonna 2011 apuraha myönnettiin Joona Hammille. Hän jatkaa taiteen tekemistä nykyään Pohjois-Savon puolella.

8 Vuonna 2010 apurahan jakoivat Sini-Tuulia Sohkanen ja Tiia-Janniina Korhonen.

9 Aiemmin apuraha on myönnetty muun muassa Timo Riihoselle (2007), Pirita Lautalalle (2004), Markku Laamaselle (1997), Visa Wirenille (1994), Raakel Honkaselle (1985) ja Timo Väänäselle (1987). Riihonen on Sibelius-Aktemiasta musiikin maisteriksi valmistunut oopperalaulaja, Lautala ja Laamanen kuvataiteilijoita. Visa Wiren tunnetaan harmonikkataiteilijana, Väänäsen instrumentti on kantele. Viulua soittanut Raakel Honkanen tunnetaan nykyään Raakel Lignellinä ja hän on tehnyt monipuolisen uran televisioviihteessä.

