Myrskyteetä, elettyä elämää ja SA-kuvaajien otoksia — Katso tästä vinkkejä Mikkelin ja Pieksämäen kuvataidenäyttelyistä

Tarjolla on katsottavaksi muun muassa perinteistä maalustaidetta, valokuvia, keramiikkaa, kuvakollaaseja ja ikonitaidetta.

Vastapainoa arjen kiireille on ikoninäyttely

Kuvataiteen parhaat näyttelyt tuntuvat olevan aina jossain muualla, ovathan valtakunnallisesti merkittävimmät galleriat keskittyneet pääosin pääkaupunkiseudulle.

Ei hätää. Mikkelissä ja Pieksämäellä on paraikaa esillä tai aivan näillä näppäimillä avautumassa iso joukko pieniä, mutta kiinnostavia näyttelyjä, joista saa lohtua taidenälkäänsä.

Mikkelin keskustaan vajaa vuosi sitten muuttanut, sisustusliikkeenä paremmin tunnettu Studio M3 on panostanut galleriatoimintaansa kahdessa kerroksessa, ja se on kannattanut. Yleisö on löytänyt paikalle ja viihtynyt teosten äärellä.

— Aika usein ihmiset kysyvät neuvoja, millainen työ heidän sisustukseensa sopisi. Autan mielelläni kokonaisuuden rakentamisessa, mutta muistutan aina, että taide on niin henkilökohtainen valinta, että se on tehtävä itse, kertoo yrittäjä Minna Häkkinen.

Lauantaina 6.4. avautuvassa näyttelyssä esittäytyy jyväskyläläinen kuva- ja mediataiteilija Päivi Hintsanen viime vuosien teemallisista sarjoista poimituilla teoksillaan. Myrskyteetä-näyttely johdattaa katsojan merelle, kollaasitekniikoilla toteutettujen kuvien avulla.

Valokuvakeskuksen näyttelyt vaihtuvat viikonloppuna

Mikkelin valokuvakeskuksessa ehtii vielä tämän viikon ajan tutustua Jonna Pahalahden, Kimmo Räisäsen, Jaana Kauton ja Matias Lampisen kuviin. Niitä yhdistävä teema on eletty elämä, muistot ja aika.

Historiallinen Mikkeli -sarjaan on poimittu SA-kuvaajien otoksia teemalla Mikkeli sodassa. Keskuksen seuraavat näyttelyt avautuvat 11. huhtikuuta.

Galleriarin huhtikuun taiteilijat ovat Hannu Nieminen ja Katja Antonoff. Arkkitehdiksi kouluttautunut Nieminen on maalannut öljyväreillä jo vuosikymmenien ajan. Hänen aiheensa löytyvät luonnosta, nykyään Puruveden rantamaisemista, ja näyttelykin on saanut nimekseen Luonnollinen kädenjälki. Se avautui tämän viikon tiistaina.

Hyvinkääläinen Katja Antonoff pyörittää Himalansaaren vanhassa koulussa kesäisin Yöveden ateljeekotia. Ennen kesän kurssikauden käynnistämistä Antonoff esittelee töitään Galleriarissa Pimeän ja valon maa -näyttelyssään. Avajaisia vietetään tänään torstaina. Molemmat näyttelyt ovat esillä 30.4. asti.

Studio Wäkewässä Tenholankadulla jatkuu 13. huhtikuuta saakka Piela Auvisen ja Marke Martsolan yhteisnäyttely. Auviselta on esillä arkeologisiin löytöihin perustuvia keraamisia mallinnuksia ja Martsolalta koira-aiheisia puupiirroksia.

Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna Wäkewässä avautuu Mikkelin kuvataidekoulun näyttely.

Olohuone avautuu perjantaina

Haukivuoren Pitkäahossa sijaitseva Olohuone-galleria avautuu talvitauon jälkeen tämän viikon perjantaina.

Pääsiäisen odotuksen tunnelmissa ripustettuna on mikkeliläisen ikonimaalari Päivi Grönlundin näyttely Vastapainoa arjen kiireille. Siinä pääsee tutustumaan Grönlundin valmistamiin juhlaikoneihin, jumalanäiti-ikoneihin, risteihin ja triptyykkiin.

Ikonien lisäksi Olohuoneessa on nähtävillä kokoelma keräilijä Hannu Forsblomin vanhoja pääsiäiskortteja sekä taidemaalari Elena Gabbasovan uusimpia töitä pysyvänä näyttelynä.

Pieksämäen Poleenissa on paraikaa tarjolla Marko Viljakan ja Kati Kraemerin näyttely Monia maailmoja.

Seutuopiston ikonipiirin kevätnäyttely avautuu 9.4. Näyttelyn ikonit siunataan ortodoksiperinteen mukaisesti keskiviikkona 10. huhtikuuta kello 14.30.

Veturitorin ylätasanteella on huhtikuun loppuun saakka esillä Järvi-Suomen 2019 kuvakisan tuotoksista koottu näyttely. Kilpailuun osallistui kameraseuroja seitsemältä paikkakunnalta, muun muassa Pieksämäeltä, Juvalta ja Mikkelistä. Näyttelyyn on valittu 50 otosta teemalla Parasta elämässä. Mukana on kymmenen parasta kuvaa kisan viidestä eri sarjasta.