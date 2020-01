Teatteriravintola Ilon kevätkaudella vieraina ovat muun muassa Ali Jahangiri ja Seela Sella

Näyttelijä-tuottaja Pauliina Hukkasen perustama, pop up -periaatteella ovensa avaava teatteriravintola on toiminut reilun vuoden.

Teatteriravintola Ilo on julkaissut kevätkauden ohjelmistonsa. Tammikuussa talo on yksi Työväen näyttämöpäivien 23.—26.1. esityspaikoista, tarjolla on myös improetkot ja festivaaliklubi.

Ilmari Saarelainen vierailee Mikkelissä kahdesti, 31.1.—1.2. ja 27.—28.3. Esityksenä on vuosikymmen sitten kantaesityksensä saanut yhden miehen komedia Parasta ennen, joka kertoo siitä, kun oma viimeinen käyttöpäivä lähestyy.

Jo perinteeksi muodostuneet Paskan palvelun illalliset tarjoillaan 7.—8. helmikuuta.

Helmikuussa lavalle nousevat myös Miia Nuutila ja Pauliina Hukkanen Terapian tarpeessa jälleen -musikaalikomedian kakkososan merkeissä.

Maaliskuussa Ilossa vierailevat stand up -koomikko Ali Jahangiri ja Seela Sella. Ali-show on ohjelmistossa 6.3. ja Sellan Ihan Seelana -esitys 7.3.

Maaliskuulle mahtuu vielä Teatteri Vantaan komedia Shirley Valentine ja Päällystakin nimiroolissa Mikkelin teatterissa esittäytynyt Johannes Korpijaakko Syntisäkki- näytelmän kera. Esityksen on ohjannut Samuli Reunanen.

Myöhemmin keväällä ohjelmistoon mahtuvat muun muassa Mari Rantasilan -musiikkishow ja vappuaaton burleskiesitys.

Mari Koukkula Pauliina Hukkanen on löytänyt toimivan reseptin teatteriesityksen ja ravintolatoiminnan yhdistämiseen. Illallisteatterin formaatti kehitettiin Yhdysvalloissa 1900-luvulla. Kuvassa Hukkanen Avomielisenä Annelina.

Näyttelijä-tuottaja Pauliina Hukkanen avasi Ilon syksyllä 2018. Kauppakeskus Akselissa sijaitseva teatteriravintola on avoinna muutamana iltana viikossa. Tarjolla on esitys ja yleensä myös illallismenu, jonka tuottaa pop up -periaatteella vaihtuva ulkopuolinen ravintoloitsija.