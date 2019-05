Mikkeli-seuran järjestämä vinkkisuunnistus on sunnuntaina — Katso tästä kuvavinkit rasteille

Jokakeväinen Mikkeli-seuran järjestämä vinkkisuunnistus on taas täällä. Perinteiseen tapaan rastit ja vinkit on suunniteltu Euroopan kulttuuriympäristöpäivän teeman mukaan. Tänä vuonna teema on "viihteen ja taiteen tiloissa". Teemavuoden aikana tuodaan esille taiteen tekeminen ja kokeminen, viihteen eri muodot sekä kokijoiden näkökulmat. Tärkeitä ovat myös paikat, joissa kokemus ja elämys syntyvät.

Musiikki soi ja tanssi vie mukanaan, kun kansalaiset ympäri Euroopan nauttivat viihteestä ja taiteesta teattereissa, museoissa, puistoissa ja konserttisaleissa.

Mikkeli-Seura haluaa vinkkisuunnistuksen rastien kautta tuoda esille kotikaupunkimme viihteen ja taiteen historiaa ja elinvoimaista nykypäivää.

Tänä vuonna vinkkisuunnistus järjestetään sunnuntaina 19. toukokuuta kello 11—13 välisenä aikana ohessa olevien kuvien ja vihjeiden perusteella.

Käy vähintään kuudella rastilla ja tule Mikkeli-seuran ylläpitämälle Elomaan talolle kahville ja tapaamaan seuran väkeä. Osanottajien kesken arvotaan palkintoja. Rastilappuja saa jokaiselta rastilta, ja rastit voi kiertää haluamassaan järjestyksessä.

Vinkit rasteille:

Vesa Vuorela 1. Vuonna 1988 rakennuksen nimeksi ehdotettiin muun muassa Musamökkiä ja Torvelaa.

Vesa Vuorela 2. Kulttuurin ja taiteen tekemistä ja kokemista 1800-luvun lopun koulurakennuksissa.

Vesa Vuorela 3. Perunateatterista harrastateatteriksi.

Vesa Vuorela 4. Täällä Nuorisosueraliikkeen opinahjon maisemissa on vuosisatojen saatossa nähty kuninkaita ja tulevia kulttuuripersoonia.

Vesa Vuorela 5. Mikkelin vanhan kokoontumis- ja juhlapaikan maisema elää taiteessa.

Vesa Vuorela 6. Musiikin nikkarityylinen 122-vuotias näyttämö.

Vesa Vuorela 7. Funkistalon tarjonta: S—K18.

Vesa Vuorela 8. Pohjalaisilla aloitettiin vuonna 1956, ja ensi kesänä täällä lentelevät keltaiset linnut.