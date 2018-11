Kuninkaankartanon ja Sahanlahden kesäteattereissa ollaan edelleen Terapian tarpeessa

Yli sadan esityksen Terapian tarpeessa saa jatkoa kesällä 2019 Kuninkaankartanon ja Sahanlahden kesäteattereissa Juvalla ja Puumalassa. Käsikirjoittaja Sari Havas kuvailee näytelmää hilpeäksi musiikkikomediaksi. Havas tekee toisen pääroolin ja Pauliina Hukkanen toisen.

Näytelmän päähenkilöt Aila Sydänvalo ja Kaisa Ala-Hämärä kohtaavat muutaman vuoden tauon jälkeen. Elämän virta on heitellyt, mutta molemmat taistelevat yhä peräänantamattomasti ja tiikerin lailla. Ex-puolisoiden elämä jaksaa kiinnostaa, vapaus tuntuu vankilalta ja eläkepäivistä Portugalissa on tullut pakkomielle.

Aila on Kaiken Kattava Konsultti ja Kaisa etsii itseään eron jälkeen. Mitä Kaisa löytää ja saako Aila työstänsä tyydytyksen, vai pitääkö sitä etsiä muualta?

Terapian tarpeessa jälleen on kantaesitys. Sen ohjaa Samuli Reunanen. Ensi-ilta Kuninkaankartanon kesäteatterissa 9.7. ja Sahanlahden kesäteatterissa 27.7. Kuninkaankartanossa on yhteensä 12 esitystä 9.7-25.7. ja Sahanlahdessa 10 esitystä 27.7-8.8.

Kuninkaankartanon kesäteatterin kokoperheen esitys Klovni Dodo on sanatonta, interaktiivista ja runsaasti slapstickia sisältävää klovneriaa koko perheelle. Mukana on myös hiukan taikuutta ja sirkustaitoja. Esityksen pituus on noin 45 minuuttia.

Klovni Dodolta on tullut Pikku Kakkosessa oma 13-osainen sarja nimeltään Dodo. Dodo myös keikkailee Suomen lisäksi muualla maailmassa, muun muassa Venäjällä. Esityksiä on kaksi 6.-7.7.

Sahanlahden kesäteatterin kokoperheen esitys Herra Hakkaraisen yö perustuu Mauri Kunnaksen rakastettuihin kirjoihin. Kanerva Pasanen on ohjannut näytelmän ja sovittanut laulut ja tekstin. Puvut ja nuket Terhi Ursin, lavalla Anne Nielsen.

Unissaan kävelevä Herra Hakkarainen johdattaa pienet katsojat kurkistamaan, mitä kaikkea tapahtuu yöllä, kun muut nukkuvat. Yöllä tekevät töitä roskakuskit, lääkärit ja monet muut. Öisin valvovat runoilijat, sydänsuruiset ja kaukopuhelua odottavat. Öisin on kaikki toisin kuin päivällä.

Herra Hakkaraista suositellaan 2-8 vuotiaille. Sen kesto on noin 30 min. Kaksi esitystä 28.-29.7.