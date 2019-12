Pieksämäen Poleenin kevät on tapahtumia tulvillaan — Luvassa on esimerkiksi Samae Koskista, Matti Johannes Koivua ja Tomi Metsäketoa

Kulttuurikeskus Poleenissa Pieksämäellä on tarjolla keväällä musiikkia moneen makuun.

Tammikuussa esiintyy mezzosopraano Seeli Toivio Talvi-illan laulu -teemallaan, pianisti Collin Hansenin kera. Helmikuussa konsertoi Jyväskylä Sinfonia Kaamoksen kaatajaisissa, kapellimestarina ja juontajana toimii Atso Almila ja maaliskuussa Anne Kauppi laittaa pianon avustuksella Chopinin ja Ligetin vuoropuheluun.

Argentiinalaista tangoa kuullaan Tango del Norten, Matkalla Buenos Airesiin -konsertissa. Suomalaista tangoa on tarjolla Tango-orkesterin toimesta sekä Satumaan kuningas –konsertissa.

Kevyen musiikin konserttien yksi mielenkiintoinen esiintyjä on Matti Johannes Koivun Uskomaton Folktrio.

Italialainen ilta loihditaan puolestaan Tomi Metsäkedon, Amadeus Lundbergin ja Milana Misicin voimin.

Samae Koskinen tuo suomipopin koskettavat tekstit huumorin kera estradille. Legendaarinen Silvennoinen, Försti ja Hela & Band tekevät uusintavierailun huhtikuun puolen välin tienoilla.

Jazzin ystäville tarjotaan energinen show skan, reggaen ja soulin mausteilla, kun Robin Banerjee Ska Jazz Quartet nousee lavalle.

Poleenin teatterin yksi mielenkiintoisimmista esityksistä on Kantajien maa näytelmä, jossa Naarajärven vankilan miesten tarinaa kerrotaan useamman ihmisen suulla.

Tragikoomisessa Kari Hotakaisen kirjaan Henkireikä pohjaavassa esityksessä soi moniäänisenä Totuuden henki, Nälkämaan laulu ja On suuri sun rantasi autius.

Poleenin teatterin kevään Canthia kanssa! näytelmän on käsikirjoittanut ja ohjaa näyttelijä-ohjaaja Kaija Pakarinen.

Ulla Tapanisen Lava-ammuntaa VI on rakastetun esityssarjan kuudes itsenäinen jatko-osa, jossa näyttelijä tarttuu tyylilleen uskollisesti arjen ilmiöihin. Luvassa on hillitöntä six pack -komiikkaa ja teräviä huomioita nykymenosta.

Show must go on -spektaakkeli helmikuun puolivälissä perustuu Queen-yhtyeen musiikkiin. Esitys on samalla kunnianosoitus kaikkien aikojen karismaattisimman laulajan, Freddie Mercuryn muistolle. Mikael Saari esittää Freddie Mercurya.

Monia teatterivierailuja

Poleenin yleisöä hemmotellaan lukuisilla teatterivierailuilla.

Mikkelin teatteri vierailee Pieksämäellä Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja -näytelmällä.

Nyt toista kertaa Pieksämällä järjestettävän Lava-teatteritapahtumassa nähdään muun muassa Vaara-kollektiivin ja Kajaanin kaupunginteatterin Tänään koulun jälkeen, Esko Roineen ja Seela Sellan Rakkauskirjeitä, Timo Väntsin Kysymyksiä Karjalasta, Tanssiteatteri Minimin Juha, Miiko Toiviaisen Kepeä elämäni ja Red Nose Companyn Babylon.

Väsynyt olemaan vahva taas on tiivistunnelmainen teatteriesitys, joka pohtii ihmismielen haurautta sekä yksinäisyyden ja yhdessä olon merkitystä. Keskustelua käyvät intohimoinen, suurten tunteiden Niño Miguelin musiikki ja tarkkojen havaintojen ja viisaiden sanojen Eeva-Liisa Mannerin runous.

Tulkitsijoina näyttelijä Emilia Pokkinen ja flamencokitaristi Toni Jokiniitty.

Juurihoito huhtikuun alussa on Miika Nousiaisen menestyskirjaan pohjautuva esitys, jonka Jarmo Mäkinen ja Ismo Kotro ovat sovittaneet omannäköisekseen kahden miehen hyväntuuliseksi komediaksi.