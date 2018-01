"Joku sanoi, että tämä on meidän elämämme tärkein keikka" - Ystävät valmistelevat muistokonserttia mikkeliläisen musiikkikulttuurin lähettiläälle Rantakylä Big Band ja Mikkelin kansalaisopisto järjestävät muistokonsertin viime keväänä menehtyneelle Krystian Tesarczykille. Jaakko Avikainen Tesar Jazz Band keikalla kaupunginorkesterin kanssa syksyllä 2013. Kapellimestarina oli tuolloin Krystian Tesarczykin (kuvassa keskimmäisenä) serkku Krzystof Dobosiewicz.

Minulla ei ole sellaista oloa, että kuolisin ihan vielä, sanoi vakavasti sairastunut Krystian Tesarczyk (1956—2017) Länsi-Savon haastattelussa helmikuussa 2016. Kaksi vuotta myöhemmin muusikkokollegat valmistautuvat esiintymään hänen muistokonsertissaan.

Mikkeliläisen musiikkikulttuurin lähettilääksikin nimetty Tesarczyk oli musiikinopettaja ja palavasieluinen jazzmuusikko. Hän perusti ja johti useita kokoonpanoja parinkymmenen vuoden ajan ja kiersi niiden kanssa keikoilla Afrikkaa ja Aasiaa myöden.

Hän järjesti tapahtumia, kutsui maailmantähtiä kotikaupunkiinsa esiintymään ja innosti ihmisiä musiikin pariin.

— Krystian oli monella tavalla myönteisessä mielessä aivan poikkeuksellinen persoona. Työyhteisön jäsenenä hän oli aivan käsittämätön ilontuoja, monipuolinen lahjakkuus ja iso menetys tälle koko kaupungille, luonnehtii Mikkelin kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari.

Kuolema oli shokki

Muistokonsertin järjestelyvastuun ottanut Rantakylä Big Band ei ole konsertoinut viime kevään jälkeen, kertoo kokoonpanossa vuodesta 1996 lähtien mukana ollut Markku Järvinen.

— Krystianin kuolema toukokuussa oli aikamoinen shokki monelle, mutta päätimme nopeasti, että järjestämme hänelle muistokonsertin. Ehkä sen jälkeen voimme jatkaa toimintaamme lähes entiseen tapaan.

Muistokonsertista on tarkoitus tehdä edesmenneen orkesterinjohtajan oloinen. Hyväntuulinen swing-tapahtuma.

Konsertissa esiintyvät Tesarczykin perustamat orkesterit ja mukana on vierailijoita. Vain yksi itseoikeutetuista solisteista joutuu jäämään pois.

— Saksofonisti Jukka Perko oli Krystianin ystävä, mutta hänen aikatauluihinsa emme saaneet konserttia sopimaan, harmittelee Laura Hattukangas-Tesarczyk.

Tulossa ovat kuitenkin pianisti Marian Petrescu, trumpetisti Tero Saarti ja kitaristi Marzi Nyman.



Tutustuin Krystianiin sillä tavoin, että eräänä päivänä hän vain soitti puhelun. Oli kuullut minua jossain soittamassa kitaraa ja ylipuhui keikalle Mikkeliin, Nyman kertoo.

Hän sanoo Tesarczykin persoonan tehneen ison vaikutuksen jo ensimmäisen puhelun aikana.

— Nauroin vääränä. Krystian oli todella lämmin ihminen ja hänen koomikon ajoituksensa oli loistava. Yhdessä silmänräpäyksessä puhe muuttui räävittömästä suloiseksi.

Yhteisiä keikkoja heille ehti kertyä muutamia, ja kaksikko oli yhteyksissä työasioiden ulkopuolellakin. Nyman kertoo käyneensä tapaamassa Tesarczykiä myös sairaalassa.

— Hän oli sellainen ihminen, jonka kanssa juttu jatkui siitä, mihin se oli edelliskerralla jäänyt, vaikka tapaamisten väli olisi venynyt pitkäksikin.

Liput ennakkoon, toivovat järjestäjät

Muistokonsertin järjestäjät toivovat, että tapahtuman kuulijat ostaisivat lippuja mahdollisuuksien mukaan ennakkoon. Tai tulisivat ainakin hyvissä ajoin paikalle konsertti-iltana.

Mikkelissä lippujen ennakkomyynti on usein hiljaista ja se voi aiheuttaa ongelmia. Jos ovelle syntyy pitkä jono, saattaa konsertin aloitus myöhästyä. Se tietää ikäviä lisäkuluja järjestäjille.

— Yliajasta täytyy maksaa, eikä meillä ole varaa siihen, sanoo Rantakylä Big Bandin järjestelytoimikunnassa mukana oleva Susanna Siekkinen.



Muistokonsertista on tarkoitus tehdä edesmenneen orkesterinjohtajan oloinen. Hyväntuulinen swing-tapahtuma.

— Haluamme, että kaikki on ihan viimeisen päälle. Krystian oli aina tarkka siitä, mihin rahaa käytetään, ja tämä on nyt aivan päinvastoin. Haluamme antaa hänelle ne rahat, mitä vuosikausia säästimme, Laura Hattukangas-Tesarczyk kertoo.



— Joku meidän porukastamme sanoi, että tämä on meidän elämämme tärkein keikka, Siekkinen lisää.

Ah että, sanoisi orkesterinjohtaja sen kuullessaan.



Sinulle Krystian -muistokonsertti Mikaelissa 17.2. kello 18—20.