Saimaan Teatteri kiertää alueen kyliä tänäkin kesänä — Lähtökohtana kesän esitykselle Saimaan seutua ja koko Suomea koskettava Heinäveden kaivoshanke

To 19.6. Helsinki, Tapanilan seurantalo (ennakkonäytös)

Ma 24.6. Juva, Jukola (ensi-ilta)

Ti 25.6. Juva, Jukola

To 27.6. Heinävesi, Varistaipaleen Seurantalo (kello 17)

Pe 28.6. Sorsakoski, Seurala

La 29.6. Rytky, Länsi-Kuopion Nuorisoseurantalo

Ma 1.7. Sulkava, Sulkavan Työväentalo

Ke 3.7. Oravi, Nuorisoseurantalo

Pe 5.7. Kokonsaari, Tanssitalo

La 6.7. Moinsalmi, Nuorisoseurantalo Kielo

Ma 8.7. Kiviapaja, Ruusula

Ti 9.7. Puumala, Puumalan Nuorisotalo

To 11.7. Anttola, Koivula (2 esitystä, kello 15 ja kello 19)

La 13.7. Himalansaari, Koivula (2 esitystä, kello 15 ja kello 19)

Ma 15.7. Taipalsaari, Väinölä

Ti 16.7. Taipalsaari, Väinölä

To 18.7. Joutseno, Työväentalo

La 20.7. Virmutjotki, Virmutjoen Kylätalo

Esitykset kello 19 ellei toisin mainita.