Iloinen jazz soi Otavan Opiston pihapuistossa tänä vuonna tunnin pidempään — Otava Happy Jazz täyttää jo 34 vuotta

Tarve saada toimintaa kylälle synnytti Otava Happy Jazzin pienen porukan ideoimana. Tämän vuoden ohjelmassa on monimuotoista musiikkia, stand-upia ja nukketeatteria lapsille.

Otava Happy Jazz vietetään lauantaina jo 34:nnen kerran.

Otavan opiston puistossa esiintyvät Alvis Dixie Stompers, Minna Lasanen & Swing Memories Rytmiorkesteri, Laura Sippola & Tuki sekä SaraLee.

Hyvin monelle Otavan jatsit ovat jokakesäinen traditio.

Luvassa on lauantai-iltapäivällinen letkeää ja svengaavaa jazzin taikaa monenlaisesta näkökulmasta katsottuna.

Alvis Dixie Stompers tarjoaa nimensä mukaisesti puhallinvetoisen reipasta dixieland-jazzia.

Minna Lasasen ja hänen yhtyeensä ohjelmistossa on svengaavia standardeja laulettuina.

Useita albumeja levyttäneen Laura Sippolan ja Tuki-yhtyeen keikalla päästään akustisempiin, rauhoittaviin tunnelmiin.

Päätösesiintyjä SaraLee puolestaan pistää isomman vaihteen silmään rock-vaikutteisella rhythm & bluesillaan.

— Se on varmasti aika reipasta menoa. Ohjelmisto on rakennettu niin, että mennään perinteisestä modernimpaan suuntaan iltapäivän kuluessa, kuvailee Otava Happy Jazzin projektipäällikkö Timo Prusila.

Aikataulu on muuttunut sikäli, että iltaan on tullut yksi lisätunti. Musiikki soi — yleisön pyynnöstä — iltaseitsemään.

Tänä kesänä lapsiperheet on huomioitu entistä runsaammalla ohjelmalla.

— Lastentalo Vekkulan kanssa on tehty hyvää yhteistyötä. He tuovat Otavaan nukketeatteriesityksen, joka nähdään Otavan koulun liikuntasalissa kahteen otteeseen, Prusila lupaa.

Aikuisillekin on väliaikaohjelmaa.

— Puoli kuuden aikaan on päälavalla puolen tunnin mittainen stand up -komediaesitys, paljastaa Prusila.

Otava Happy Jazzin tarina alkoi syksyllä 1984.

Joukko otavalaisia Lions Clubin jäseniä pohti tuolloin, että kylälle pitäisi kehittää jonkinlainen musiikkitapahtuma seuraavaksi kesäksi.

Historiankirjojen mukaan paikalla olivat Jorma Flinkkilä, Pentti Raittila, Ilkka Järvinen, Mauno Tuukkanen, Rauno Haapanen ja Markku Forss.

Ajatuksen nimenomaan musiikki- ja erityisesti jazz-tapahtuman järjestämisestä nosti esiin Tuukkanen. Alusta alkaen oli selvää, ettei jazzeista haluttu tehdä nirppanokkaisen friikkiporukan tilaisuutta vaan iloinen, kepeä ja perhekeskeinen tapahtuma.

Siitä syntyi luontevasti myös nimi Otava Happy Jazz.

Jazz-osaamista Otavaan hankittiin taitavalla värväyksellä.

Puolalaissyntyinen muusikko Jerzy Dubiel kutsuttiin Lions Clubin jäseneksi, ja hänestä tulikin tapahtuman pitkäaikainen musiikillinen johtaja. Pesti kesti 30 vuotta.

Vuonna 1986 ensimmäistä kertaa pidetty tapahtuma löi itsensä nopeasti läpi, ja siitä muodostui hyvin pian otavalaisten, mikkeliläisten, kesäasukkaiden ja kauempaakin tulleiden ihmisten kohtauspaikka. Hyvin monelle Otavan jatsit ovat jokakesäinen traditio.

Otavan opiston puisto on tarjonnut hyvät puitteet ja käytännössä muokannut Otava Happy Jazzista piknik-tyyppisen tapahtuman. Musiikista on voinut nauttia omassa taittotuolissa tai nurmikolla viltillä istuskellen ja omia eväitä nauttien.

Hyvin pitkään Otava Happy Jazzin tunnelmaa loivat myös musiikinkuuntelijoiden omat eväät, sillä sivistynyt ja hillitty lasien kilistely kuului oleellisena osana tapahtumaan. Ja on syytä korostaa, ilman järjestyshäiriöitä tai muita asiattomuuksia.

Muutos tuli vuonna 2014, kun Valvira kielsi tämäntyyppisen alkoholilain soveltamisen. Niinpä Otavassakin jouduttiin siirtymään erilliseen anniskelualueeseen ja siellä tapahtuvaan juomien myyntiin.

— Asia on otettu meillä vastaan ihan hyvin. Vieraat kyllä ymmärtävät, että sääntöjen mukaan on toimittava ja että piknik-alueella on tultava toimeen alkoholittomin eväin, Prusila sanoo.

Jazzaajien ei tarvitse Otavassa turvautua omiin eväisiin, jos siltä tuntuu.

— Lions Club Otavan Helmi vastaa ruokapuolesta. Opiston ruokalassa on tarjolla kahvin lisäksi lohikeittoa ja muuta suolaista purtavaa, Prusila vihjaa.

Otava Happy Jazz järjestetään lauantaina 3. elokuuta Otavan opiston puistossa.