Mäntyharjulainen Midnight Bullet julkaisee perjantaina kappaleen työn alla olevalta albumiltaan

Nelihenkisen mäntyharjulaisyhtyeen Midnight Bulletin neljäs studioalbumi on tarkoitus julkaista syksyllä 2021. Perjantaina raskaampaa rokkia soittava bändi julkaisi saman nimisen singlen digitaalisissa palvelimissa ja Youtube-kanavallaan.

– Olemme erittäin innoissamme uudesta materiaalista ja on mahtavaa päästä jakamaan sitä kuulijoille. Uusia biisejä on nyt kirjoitettu reilu kahdeksan kuukautta, ja tekemiseen on löytynyt pitkästä aikaa aivan uudenlaista otetta ja intoa. Tuntuu todella hyvälle taas kirjoittaa biisejä, joissa on energiaa ja alkukantaista voimaa, toteaa yhtyeen solisti Tuomas Lahti tiedotteessa.

Midnight Bulletin kokoonpanossa soittavat Lahden ohella Mikko Nokelainen (rummut), Lauri Ikonen (kitara) ja Mirko Miettinen (basso, laulu). Solisti Lahti soittaa myös kitaraa.