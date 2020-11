Teatteriarvio: Onnistunut komediaesitys on paras mahdollinen lääkecocktail kaamosahdistukseen ja sitä on nyt tarjolla Mikkelin teatterin Älä pukeudu päivälliselle -esityksessä

Marc Camoletti: Älä pukeudu päivälliselle

Ensi-ilta Mikkelin teatterissa 14.11.

Suomennos Pentti Kotkaniemi

Dramaturgi Robin Hawdon

Ohjaaja Aleksander Anria

Sanotaan, että mielihyvää tuottavia hormoneja - endorfiinejä - vapautuu kehossa muun muassa treenatessa ja nauraessa. Mutta jos ei jaksa treenata ihan juoksuhuuman asti tai syödä kilokaupalla tummaa suklaata, kannattaa nyt suunnata teatteriin nauttimaan suositusta komediasta. Endorfiinitasot kohoavat kummasti jopa naurun odotuksesta.

Ranskalaisen Marc Camolettin näytelmän huumori tulee tilannekomiikasta sekä salailun ja valheiden aiheuttamista väärinymmärryksistä. Kukaan ei ole se mikä väittää olevansa. Psykologista syvyyttä henkilöhahmoista ei kannata etsiä, kyseessä kun on farssi.

Ohjaaja Aleksander Anria ei ole siirtänyt tapahtumia Suomeen, kuten monessa muussa teatterissa on tehty. Hyvä näin, koska salarakkaiden suhteen ranskalainen tapakulttuuri on jotenkin suomalaista armollisempi. Avioliitto ei välttämättä hajoa, kun petos tulee ilmi, koska ulkosuhde on tapana lopettaa saman tien. Tämä antaa myös komedialle ilmavuutta ja tiettyä kepeyttä. Kepeyttä ja yllätyksellisyyttä olisi voinut olla jopa enemmän.

Herkullisesta tilanteesta toiseen

Tekstinanto oli paikoin mestarillista ilotulitusta. Siinä oli puhujalla itselläänkin vaikea pysyä perässä. Kaikki pysyi ohjauksessa kuitenkin hyvin kasassa ja rullasi riemukkaasti herkullisesta tilanteesta toiseen.

Ranskalaista musiikkia oli käytetty harkitusti, mutta hillitysti. Musiikki loi kohtauksille sopivan mielialan ja rytmin. Juha Tanskasen äänisuunnittelu ja Jonathan Millerin valosuunnittelu täydensivät Veli Itkosen lavastusta. Uusiokäyttöön otetun entisen navetan ilmapiiri on romanttinen. Tarja Kopperin puvut, Marjo-Riikka Romon kampaukset ja Mari Heinosen tarpeisto loivat näytelmälle tyylikkäät ja uskottavat puitteet. Kuin taikatemppuna kuoriutui lavalla pitokokin asusta ”pikkumusta”.

Mojova mielihyväannos

Marjaana Viitanen loisti mehukkaana ja sensuellina kokkina, joka osasi kääntää väärinkäsitykset hyväkseen ja kääriä isot lisätienestit. Illan isäntää näytteli upeasti Aapo Oranen. Hän teki alun romanttisen viikonlopun odotuksesta hauskan discotanssikohtauksen, joka määritteli koko esityksen tempon.

Tuomas Turkka hänen ystävänään ja vaimonsa rakastajana mukautui salamana äkillisiin juonenkäänteisiin. Tuuli Anikari näytteli petetyn pettäjä-vaimon roolin alussa hieman tasapaksusti, mutta myöhemmin löytyi särmää ja sävyjä. Riina Uimosen sexappeal-tähtösen alta kuoriutui nöyryytyksien myötä avuton, mutta ahne tytönhupakko. Ismo Sievinen kokin duunari-puolisona toi loppujaksoon uhkaavan tuulahduksen reaalimaailmasta.

Onnistunut komediaesitys on paras mahdollinen lääkecocktail kaamosahdistukseen. Sitä on nyt tarjolla Mikkelin teatterissa nauruhermoja kutkuttavan tyylikkään ranskalaisen farssin muodossa. Ja ei pelkoa: kaikki hoituu mallikkaasti ja turvallisesti katsomonkin puolella, myös väliaikatarjoilut näin pikkujouluaikaan. Jokainen saa varmasti kotiinvietäväksi mojovan mielihyväannoksen. Terveydeksi!