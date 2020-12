Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi koronatukea taiteen perusopetukselle – Rahaa Etelä-Savon tanssiopistolle ja Mikkelin musiikkiopistolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille lisärahoitusta koronaviruksen takia. Mikkelin seudulta tukea saivat Etelä-Savon tanssiopisto ja Mikkelin musiikkiopisto.

Etelä-Savon tanssiopiston kannatusyhdistys sai tukea yhteensä 81 000 euroa ja Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys 40 000 euroa.

Yhteensä ministeriö myönsi lisärahoitusta 2,2 miljoonaa euroa. Kaikki ministeriön tuet myönnettiin taiteen perusopetuksen jatkuvuuden turvaamiseen. Ministeriön tiedotteen mukaan lisärahoitusta hakeneille oppilaitoksille on aiheutunut tulonmenetyksiä oppilasmaksutuottojen vähenemisen lisäksi syksyn näytös- ja esitystoiminnan vähenemisestä ja yleisömäärien rajoittamisesta. Opetusta on uudelleenjärjestelty esimerkiksi ryhmäkokoja pienentämällä ja tekemällä tarvittavia laite- ja materiaalihankintoja. Lisäksi opetustiloja on muunneltu toimivammiksi sekä vuokrattu lisää. Myös siivous- ja sijaiskulut ovat poikkeuksetta lisääntyneet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viimeksi heinäkuussa korona-avustuksia taiteen perusopetuksen ylläpitäjille. Silloin rahaa jaettiin yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Etelä-Savon tanssiopiston kannatusyhdistys sai heinäkuussa tukea 30 000 euroa ja Mikkelin käsi- ja taideteollisuus ry 130 000 euroa. Tuki kohdistui Taito Itä-Suomen käsityökouluun.