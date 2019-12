Jo March antoi mallin tyttökirjojen sankarittarille ja pian näemme hänet jälleen valkokankaalla — Katso tästä lukijoiden kommentteja heidän suosikki-tyttökirjoistaan

Pikku naisia -kirjaa on luettu useassa sukupolvessa ja se on siirretty valkokankaalle moneen kertaan. 1800-luvulla julkaistu teos on tyttökirjallisuuden peruskivi.