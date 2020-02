Puumalan perinteinen Jalkapuuteatteri palaa uudella näytelmällä – Tänään eli Runebergin päivänä ensi-iltansa saa näytelmä Fredrika Runebergista, Suomen ensimmäisestä sanomalehtinaisesta

Runeberg-näytelmän ryhmä esittää kerhohuoneella seitsemän kertaa. Jos vastaanotto on hyvä, saattaa Jalkapuuteatteri innostua esittämään sitä myös muualla.

Perinteikäs teatteriryhmä Puumalasta, Jalkapuuteatteri, on useamman vuoden tauon jälkeen työstänyt pitkän näytelmän talvikaudelle.

Keskiviikkona 5. helmikuuta eli Runebergin päivänä ensi-iltansa saa Anneli Kannon ja Heini Tolan käsikirjoittama Fredrika R. – näytelmä Fredrika Runebergin elämästä.

Nimiroolin näyttelee Pia Hyötylä ja runoilija-Runebergia esittää Matti Siukola. Muut jalkapuulaiset eli Timo Hagman, Maija Majuri, Anne Majuri, Mari Martikainen, Sirpa Parri, Terho Pietikäinen ja Helena Valkiainen tekevät muut roolit, useampia jokainen.

Vesa Vuorela Lauantaiseuran illanvietto käynnissä. Jalkapuuteatterin näytelmä on ensi-illassa keskiviikkona.

Näytelmän ohjaajiksi on merkitty Timo Hagman ja Ari Numminen.

– Se on ennemminkin kollektiivinen ohjaus, jota on tehty keskustellen ja kokeillen. Moni on ideoinut ratkaisuja, Hagman kuvailee työprosessia.

Esityspaikkana on jo toimintansa lopettaneen pankin entinen kerhohuone osoitteessa Keskustie 17. Tila on intiimi huoneteatteri, josta löytyy katsomopaikkoja noin 35.

– Harjoittelemme verotoimistolla, mutta se on toisessa kerroksessa ja liikuntarajoitteisille hankalassa paikassa. Siksi emme tee esityksiä siellä, Hagman lisää.

Vesa Vuorela Lauantaiseuran väki eli Anne Majuri, Pia Hyötylä, Mari Martikainen, Matti Siukola, Timo Hagman, Terho Pietikäinen ja istumassa Maija Majuri.

Vuonna 1978 perustetun teatteriryhmän talviajan hiljaiselolle on syynsä. Kymmenisen vuotta sitten teatteri sai EU-tukea ja otti lisälainaa Saimaan rannalla olevan kesäteatterinsa, Jalkatilan kunnostamiseen. Paikasta tuli niin hieno, että teatterin tekeminen on sittemmin keskittynyt kesäkaudelle.

– Aika pitkälle samalla porukalla näytelmiä tehdään vuodesta toiseen, jotkut ovat olleet mukana kolme vuosikymmentä, Hagman kertoo.

Hän on itse astunut suuriin saappaisiin ohjaajana, sillä ryhmää ohjasi pitkään paikallinen kulttuurilegenda Anja Härkönen. Härkösen johdolla ryhmä sai kunnian vastaanottaa Etelä-Savon taidetoimikunnan myöntämän taidepalkinnon vuonna 2002. Ensimmäisenä harrastajateatteriryhmänä maakunnassa.

Kuten monilla muilla harrastajaryhmillä, myös jalkapuulaisilla alkaa keski-ikä hivuta korkealle. Nuorta verta kaivataan kehiin.

– Pari uutta ihmistä on sentään tullut mukaan viime vuosina.

Näytelmän löytäminen ei aina ole helppoa edellä mainituista syistä. Jalkapuuteatterissa tekstejä lukee työryhmä, joka karsii isommalle porukalle luettavaa. Joitakin käsikirjoituksia on myös syntynyt ryhmän sisällä.

Runeberg-näytelmän ryhmä esittää kerhohuoneella seitsemän kertaa. Jos vastaanotto on hyvä, saattaa Jalkapuuteatteri innostua esittämään sitä myös muualla.

– Voi olla, että innostumme hakemaan Työväen näyttämöpäiville, Hagman pohtii.

Vesa Vuorela Kolme naista skoolaamassa. Lauantaiseuran leidit vasemmalta oikealle ovat Anne Majuri, Pia Hyötylä, Mari Martikainen.

Jalkapuuteatteri: Fredrika R., Keskustie 17, Puumala. Esitykset 5.– 20.2.2020. Lipputiedustelut numerosta 050 447 8487.