Lukemisen unelmavuosi -hanke huipentuu kirjailija Emmi Itärannan vierailuun Mikkelissä — Bar Domissa on myös ensimmäistä kertaa järjestettävä päiväkirjaklubi

Mikkelin kirjastossa pääsee perjantaina 6. syyskuuta kuulemaan kirjailija Emmi Itärannan ajatuksia.

Kaikille avoin tilaisuus on Mikkelin pääkirjaston Mikkeli-salissa kello 18 alkaen. Paikalle on kutsuttu myös asiantuntijoita keskustelemaan Itärannan kanssa teoksen kiinnittymisestä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.

Itärannan teos Teemestarin kirja on ollut Mikkelin kaupungin Lukemisen unelmavuosi -hankkeen teemakirja. Kun kaupunginvaltuusto viime vuoden toukokuussa päätti hankkeesta, se myös lupasi, että Itäranta kutsutaan Mikkeliin kertomaan kirjastaan.

Teemestarin kirja on menestynyt ympäri maailmaa ja käännösoikeudet on myyty 18 kielelle. Teon on dystopia ajasta, jolloin ilmasto on muuttunut ja niukasta puhtaasta vedestä on tullut vallankäytön väline.

Pääkirjaston yleisötilaisuuden jälkeen kirjallisuudesta puhutaan Bar Domissa. Itärannan kirjasta keskustelun lisäksi Domissa on päiväkirjaklubi ja runokioski.

Päiväkirjaklubissa kuka vain voi tulla lukemaan yleisön eteen pätkän teiniaikaisesta päiväkirjastaan tai muusta nuoruuden tekstistä. Runokioskista saa illan aikana pyytää tilausrunon haluamastaan aiheesta. Runoja ovat taituroimassa Lea Suopelto ja Roope Nykänen.

