Kevyemmän livemusiikin ystävälle Mikkelin keikkakevät tarjoaa herkullisia hetkiä — "Nimiartistien rinnalle nostamme esiin paikallisia tekijöitä", lupaa promoottori Vesa Kontiainen

Joululaulut on laulettu ja kuusi kierrätetty hakkeeksi, mutta pimeys vain jatkuu. Festarikesää odotellessa kannattaa kurkistaa, mitä Mikkelin keikkakeväässä on tarjolla.

Säännöllisen epäsäännöllisesti elävää musiikkia mikkeliläisistä ravintoloista tarjoilevat muun muassa Bar Dom, WTF Bar & Kitchen ja OK Suur-Savon ravintoloihin kuuluva gastropub Eino.

Lähemäellä Kulmassa on ainakin aiemmin rymistelty raskaamman rokin tahdissa ja Rantakylässä musiikki soi ravintola Kivijalassa.

Aluksi pari tärppiä niiden tarjontaan.

1 Bar Domin Afterwork-iltapäivässä perjantaina 31. tammikuuta musisoivat pianisti Juho Valjakka ja jazzlaulaja Anna Emmeluth.

2 WTF ei ole paljastanut koko kevään keikkatarjontaa, mutta 24. tammikuuta äänessä on elektronisen juurimusiikin taitaja Samuel Bemoan.

3 Toisessa taskukokoisessa kaupunkikeskustan kuppilassa, Keskusbaarissa esiintyy The Arsonists of Bonehill eli Arskat tammikuun viimeisen päivän iltana.

4 Einon Vintillä jatketaan Roots-iltoja ja ystävänpäivänä 14.2. ääneen pääsevät naissolistit Riikka Ahonen, Pauliina Hintsanen, Maamo Lii ja Mirva Peltola.

Vaakunassa räppiä, Päämajassa rootsia

Promoottori Vesa Kontiainen tuottaa artistit Osuuskauppa Suur-Savon ravintoloihin Mikkelissä. Käytännössä livekeikkoja on tarjolla Wilhelmissä, Päämajassa ja Vaakunassa eli ala on kohtalaisen keskittynyt.

Leveämmät hartiat takaavat myös vakuuttavan ohjelmatarjonnan.

— Kaikilla kolmella ravintolalla on erilainen profiili musiikkitarjonnan suhteen, eiväthän ne oikein voi kilpailla keskenään. Yhteinen linjaus meillä on monipuolisuus. Nimiartistien rinnalle nostamme esiin paikallisia tekijöitä, Kontiainen kertoo.

Ville Malja Melrose on yhtä kuin Tokela, laulu & kitara, Jami, rummut ja Roger, basso. Mikkelissä 8. helmikuuta.

Ja kiittää samaan hengenvetoon mikkeliläisen bänditoiminnan nostaneen mukavasti päätään menestystä saavuttaneen Bloodred Hourglassin vanavedessä.

Nuoremman humppakansan menomestaksi profiloituneen yökerho Vaakunan kevät on rap-painotteinen.

Isompia iltoja on vähintään pari kuukaudessa ja niiden showtime ajoittuu kohderyhmälle sopivaan puolen yön tuntumaan.

Tässä tärpit Vaakunan ohjelmasta.

1 OG Ulla Maija on rap-artisti, jolla on metallitausta. Youtubessa miljoonia näyttöjä Ratasessarit-kappalellaan kerännyt OG Ulla Maija tulee Mikkeliin 6.3.

2 Petri Nygård ei enää esittelyjä kaipaa. Hänen Youtube-katselunsa lasketaan kymmenissä miljoonissa. Nygård Mikkeliin 20.3.

3 Gettomasan keikka 3.4. lienee kevään odotetuimpia. Jyväskylän Kortepohjasta ponnistanut räppäri on tehnyt tähän mennessä kaksi pitkäsoittoa.

4 Underground-räpin edelläkävijä Gasellit nimettiin Vuoden yhtyeeksi Emma-gaalassa viime vuonna. Gasellit Mikkelissä 24.4.

Katja Juurikko Aleksanteri Hakaniemi keikkailee Vaakunassa Mikkelissä 13. maaliskuuta,

Vaakunan naapurissa Wilhelmissä ja siitä korttelin päässä Päämajassa alkavat keikat tänä vuonna kello 22. Jaksaa iltaunisempikin valvoa.

Kontiaisen mukaan Päämajalla on tarjolla roots-osastoa. Kevään kattauksesta hän poimii muutaman helmen: Melrose ja Kalevauva.fi on molemmat buukattu helmikuulle. Sosiaalisesta mediasta inspiraationsa ammentava kaksikko matkaa Mikkeliin 14. helmikuuta.

Majan tuttuja paikallisia nimiä ovat esimerkiksi Kylän Jätkät huhtikuussa ja Joku Paikallinen Bändi toukokuussa.

Yksi iso nimi, jota ei pidä unohtaa, on mikkeläinen DJ Harald. — Vesa Kontiainen

— Yksi iso nimi, jota ei pidä unohtaa, on mikkeläinen DJ Harald. Hän on aivan alansa huippuja Suomessa.

Haraldin aikamatka 80-luvulle on tarjolla Päämajalla huhtikuussa. DJ Haraldilla eli Harri Kukkolalla on settinsä myös Vaakunassa ja Wilhelmissä, jossa 15. helmikuuta on Millenium-party ja maaliskuun lopulla Aikamatka 1990—2010.

Wilhelmin tarjonnasta Kontiainen poimii tärpeiksi Mariskan (1.2.), Ile Kallion (14.3.), Erinin (4.4.) , Antti Ketosen (25.4.) ja Arttu Wiskarin (23.5.).

Kontrastia Mikkeliläinen Blance Breach nousee Wilhelmin lavalle 7. maaliskuuta.

— Ile Kallio tulee Black Devils -yhtyeen kanssa ja he soittavat Hurriganesia sillä ainoalla oikealla soundilla. Antti Ketosen soolokeikka on ensimmäinen laatuaan Mikkelissä ja uskon, että se vetää porukkaa. Arttu Wiskari on todella kovassa nosteessa ja häneltä on tulossa uutta musiikkia.

Wilhelmin paikallisia esiintyjiä ovat muun muassa Balance Breach maaliskuussa ja Dyecrest helmikuussa.

Konsertteja Mikaelissa

Toppatuolia takamuksensa alle kaipaava kevyen musiikin ystävä suuntaa Mikaeliin.

Maaliskuun 6. päivänä Mikkelissä pysähtyy Suvi Teräsniskan surutyökiertue Ihmisen poika. Konsertissa Teräsniska tulkitsee vuosi sitten helmikuussa menehtyneen mentorinsa Olli Lindholmin tunnetuksi tekemiä kappaleita.

Leevi and the Leavings -yhtye meni 2000-luvun alussa manalle solistinsa Gösta Sundqvistin myötä. Yhtye oli tunnettu siitä, ettei se keikkaillut.

Keväällä Leevin ja Leavingsien keikalle pääsee Suomen musiikkiteatterin musiikkinäytelmässä Vasara ja nauloja. Tarjolla on yhtyeen isoimpia hittejä, esitys Mikaelissa on 27. maaliskuuta.

Aki Roukala Vajaa vuosi sitten edesmennyt Olli Lindholm oli Suvi Teräsniskan mentori. Teräsniska omistaa surutyökiertueensa Yön musiikille.

Viikkoa myöhemmin, 3. huhtikuuta lavalle nousee Juice Originals feat. Riku Nieminen. Anssi Tikanmäen johtamassa kokoonpanossa soittavat muun muassa Safka Pekkonen ja Ila Loueranta.

Näyttelijä Nieminen on päätynyt Juicen saappaisiin jouluna 2018 ensi-iltansa saaneen elokuvan myötä.

Huhtikuussa Mikaelissa esiintyy vielä Tuure Kilpeläinen Kaihon karavaani -orkestereineen. Paratiisi 2020 -kiertue lähtee tien päälle maaliskuun alkupuolella, Mikkelissä on ison kiertueen kolmanneksi viimeinen keikka 23.4.