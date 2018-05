Teatteri Henkireikä Haukivuorelta sai kutsun valtakunnalliseen Nuori näyttämö -tapahtumaan Tampereelle

Päätösfestivaali on lähtölaukaus Tampereen teatterikesälle.

Nuori näyttämö -paikallisfestivaaleilta valtakunnalliseen tapahtumaan kutsutut ryhmät on julkistettu. Elokuun 4.—5. päivänä järjestettävässä päätösfestivaalissa on Mikkelin alueelta mukana teatteri Henkireikä esityksellään Tuntemattoman eläimen jäljet. Sen on ohjannut Sanna Saloviin.