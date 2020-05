Ilmaveivikin taipui postimerkkiin – "Minua kammottaisi tehdä pönötysmerkkejä", sanoo sata postimerkkiä suunnitellut Klaus Welp

Klaus Welp, 48, on suunnitellut, piirtänyt ja valokuvannut viimeisen vuosikymmenen kuluessa lähes sata suomalaista postimerkkiä.

Postimerkki – se pieni tarranpala kirjekuoren ylänurkassa – ei synny itsestään, vaan kovan suunnittelun, monien kokeilujen ja rautaisen ammattitaidon hedelmänä.

Klaus Welp, 48, on suunnitellut, piirtänyt ja valokuvannut viimeisen vuosikymmenen kuluessa lähes sata suomalaista postimerkkiä.

Hänen työhuoneessaan Lapinlahden entisessä sairaalassa on syntynyt kasapäin merkkejä, joissa purjehtivat kaikkien meidän iloksemme niin muumeja, kukkia, salmiakkeja kuin Suomen tunnetuimpia rokkareita, urheilijoita ja näyttelijöitäkin.

Klaus Welp / Suomen Posti Mikael Granlundin maineikas ilmaveivi ikuistettiin postimerkkiin keväällä 2011.

Postimerkin suunnittelu ei ole hätäisen miehen hommaa: merkin matka ideasta kioskeihin kestää yleensä vähintään vuoden, joskus kauemminkin. Poikkeuksiakin toki on.

– Esimerkiksi vuonna 2011 julkaistu, Mikael Granlundin ilmaveiviä kuvaava merkki tuli myyntiin vain kaksi viikkoa legendaarisen valokuvan ottamisen jälkeen, Welp kertoo.

Pikavauhti selittyy sillä, että kyseessä ei ollut perinteinen julkaisu, vaan omakuvapostimerkki. Ilmaveivimerkki oli jättimenestys, sillä ensimmäinen painoerä myytiin loppuun heti ilmestymispäivänään.

Klaus Welp / Suomen Posti Klaus Welpin kamera on ikuistanut valokuvat muun muassa Helsingin rautatieaseman 100-vuotisjuhlamerkkeihin.

Klaus Welp / Suomen Posti Näiden postimerkkien pohjana ovat aidot muuminuket.

Toisinaan Welp innostuu kätkemään merkkiin tai vihkoon kuvia, joiden taustat vain harva tietää.

– Esimerkiksi merellistä Pohjolaa kuvaavassa pienoisarkissa on esillä autolautta Finnjet. Arkin reunassa on vanha valokuva, jossa istun lapsena isäni ja äitini kanssa Finnjetin kannella, Welp hykertelee.

– Samoin vuoden 2015 joulupostimerkin pohjana käytin tyttärestäni ottamaa valokuvaa.

Welpin postimerkkejä sai ihailla myös maaliskuussa 2019, jolloin Posti julkaisi nelimerkkisen vihkon Helsingin rautatieasemasta.

Kaikkien tuntema asema täytti tuolloin tasan sata vuotta ja sen kunniaksi Welp valokuvasi omin käsin aseman tornia ja muuta julkisivua. Yhdessä merkissä komeilevat Eliel Saarisen Kivimiehet lamppuineen.

Klaus Welp / Suomen Posti Vuoden 2015 joulupostimerkeissä kuvattiin muun muassa kaupunkijoulua.

Klaus Welp / Suomen Posti Suomalaisia siltoja esittäviä postimerkkejä tehdessään Klaus Welp valitsi tietoisesti vähemmän prameita kohteita.

Postimerkkien julkaisupolitiikka on Suomessa kokenut viimeisten vuosikymmenten saatossa melkoisen muutoksen. Kun aiemmin ilmestyi runsaasti merkkejä suurmiesten syntymäpäivinä, nyt ne julkaisut loistavat poissaolollaan.

– Erittäin hyvä muutos. Minua kammottaisi tehdä sellaisia pönötysmerkkejä, joissa uhotaan kansallismielisyydellä, Welp myöntää auliisti.

Mutta mitä muuta Welp tekee kuin postimerkkejä? Mainoksia, kuvituksia ja musiikkivideoita, muun muassa.

Welp on opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa sekä Meksikossa ja Berliinissä graafista suunnittelua ja valokuvausta, mutta on tehnyt graafikon töiden lisäksi töitä myös kuvittajana, valokuvaajana ja ohjaajana. Hän on vetänyt muun muassa Voima-lehden vastamainoskampanjaa 2005–2013 sekä tehnyt useita musiikkivideoita suomalaisille muusikoille.

Kaikkein eniten graafikko kuitenkin innostuu, kun työn alle tulee suomalaisuutta modernilla tavalla kuvastavia postimerkkejä.

– On mukava suunnitella postimerkkejä, joissa on tekemisen meininkiä. Siis siihen tyyliin, että "hei kattokaa, me tehdään tällaisia makeita ja upeita juttuja Suomessa", Welp myhäilee.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Helsingin Uutisissa 30.10.2018.