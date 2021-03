Oletko jo lukenut nämä kirjat? Alkuvuonna Suomi on lukenut neuleohjeita ja Finlandia-palkittua romaania

Kirjakauppaliiton säännöllisesti julkaisema Mitä Suomi lukee? -tilasto vihjaa, että korona-aikana on viihdytty perinteisen kirjallisuuden ja kotoilun parissa.

Tammi–helmikuussa 2021 tietokirjallisuuden kärkipaikalla on Jónsdóttir Védísin Islantilaisia neuleita ja kakkossijaa pitää Niina Laitisen ja Viola Virtamon Lempivillasukkia-kirja. Kymmenen luetuimman tietokirjan joukossa ovat myös Linka Neumannin Norjalaisia villapaitoja (5.) ja Maaru Moilasen ja Anu Leppäsen Islannin villaneuleet (6.).

Suomessa on menossa melkoinen neulomisbuumi. Länsi-Savo kertoi buumin vaikutuksista Pirtin Kehräämön toimintaan tässä jutussa.

Vuosi sitten kotimaisen kaunokirjallisuuden kärkipaikkaa piti Pertti Jarlan sarjakuva-albumi. Tänä vuonna kärjessä on Finlandia-kirjallisuuspalkinnon voittanut Anni Kytömäen romaani Margarita. Fingerpori, tänä vuonna numero 14, on pudonnut neljännelle sijalle. Kakkospaikalla on Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa ja kolmantena Helena Immosen Operaatio Punainen kettu.

Käännetyn kaunokirjallisuuden kärjessä on maailmanlaajuinen menestysteos, Delia Owensin Suon villi laulu. Se on ollut kolmen kärjessä jo elokuusta 2020 lähtien. Käännöskirjallisuuden kakkonen on Lars Keplerin Peilimies ja kolmonen Stephen Kingin Mitä enemmän verta.

Lasten ja nuorten kirjojen ykkösenä on Nelli Orellin Luova kirjani. Kirja johdattaa piirtämään ja värittämään suosikkitubettajan kanssa.

Lastenkirjallisuuden kakkosena on Lotta Uusitalon ja Kaisa Vuorisen Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen tarinakirja. Se koostuu 26 tarinasta, jotka vahvistavat lasten vahvuus- ja tunnetaitoja. Kirjan tekijät ovat erityispedagogiikan ammattilaisia.

Kolmatta sijaa lasten ja nuorten kirjallisuuden tilastossa pitää Paula Nivukosken Onnelliset aakkoset, jossa seikkailevat tutut Muumi-hahmot.

Mitä Suomi lukee? -tilasto perustuu tammikuun ja helmikuun kirjamyyntiin.