Tapahtuma-ala kipuilee koronan kanssa, mutta kaikkea ei ole peruttu – Teatteriravintola Ilon yrittäjä Pauliina Hukkanen: "Varovainen pitää olla, mutta ei silti voi hautautua kotisohvalle"

Mikkelissä keskiviikkona konsertoiva Club For Five on ollut tyytyväinen lipunmyyntiin.