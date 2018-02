"Yksi nostin voisi olla enemmän" — Saimaa-stadiumista saadaan kelpo konserttipaikka kaupunkiin, arvioi promoottori Vesa Kontiainen Testi on kesäkuussa, kun stadiumissa pidetään Metsä rokkaa-tapahtuma. Vesa Vuorela Petri Pajunen, Timo Welsby ja Vesa Kontiainen tiedottavat. Aihe ei jää epäselväksi.

Tämä on testi, sanovat isännät. Tällä katsotaan, mihin liiterin rahkeet venyvät.

Kesäkuun 9. päivänä järjestettävä rokahtavampi metsäpäivä on maaliskuussa avautuvan Saimaa-stadiumin koeponnistus ison yleisömassan kerääväksi rokkijuhlaksi ja sitä edeltäväksi yleisötapahtumaksi.

Metsähoitoyhdistys Etelä-Savon toiminnanjohtaja Petri Pajunen on rauhallisin mielin, sillä tapahtuman promoottorilla Vesa Kontiaisella on ajokilometrejä sen verran takanaan, että homma on niin sanotusti hanskassa.

Saimaa-stadiumin toimitusjohtaja Timo Welsby jännittää vähäsen — onko kaikki mahdolliset asiat muistettu ottaa huomioon rakentamisvaiheessa.

Miehet pohtivat, että yksi nostin tulevia trussilinjoja varten olisi voinut olla enemmän, muuten näyttää hyvältä. Trusseihin ripustetaan teknisiä laitteita ja niiden virta- ja ohjauskaapeleita.

Kontiainen kehuu stadiumin akustiikkaa.

— Tämä on erittäin hyvä, dumpattu sali. Se tarkoittaa sitä, että täällä ei kaiu. Se on tällaisissa suurissa halleissa isoin ongelma.

— Tässä on ollut yksi Suomen parhaista akustiikkasuunnittelijoista asialla. Kaikki on mitattu ja mallinnettu, myös niin päin, että kun täällä on konsertti, niin ääni ei häiritse viereisen luonnonsuojelualueen rauhaa, Welsby jatkaa.



Metsä rokkaa -tapahtumapäivän esiintyjäkaarti on komea: päivällä Arttu Lindeman, Nikke Ankara ja Duudsonit. Illalla Apulanta, Jannika B. ja Irina.

Loppuunmyydyillä keikoilla konserttisalikiertuetta parhaillaan veivaava Apulanta saa illalla kunnian testata alussa mainittuja rahkeita. Stadiumiin mahtuu viisi tuhatta kuulijaa — väljästi.

Tilaa jopa seitsemälle tuhannelle

— Siinä on jokaisella vielä neliö tilaa. Kyllä tänne varmaan 6 000—7 000 ihmistä mahtuu. Varauloskäyntejä on ja vessojakin melkein 30, Welsby kertoo.

Keikkajärjestäjä Kontiaisen näkökulmasta hyvä asia on, että esiintyjien tarvitsema tekniikka saadaan taloon kätevästi lavan takana olevista isoista ovista.



Aiempina vuosina Juvalla järjestetty tapahtuma on tänä vuonna herättänyt kiinnostusta eri puolilla Suomea. Pajunen kertoo, että metsähoitoyhdistyksistä on tulossa porukkaa ja Kontiaisen mukaan ohjelmatoimistoissa on herännyt kiinnostus.

Virallista yleisötavoitetta Metsä rokkaa -tapahtumalla ei ole, ei ainakaan julkisesti ääneen lausuttua.

— Edellisinä vuosina iltaohjelmassa on ollut 2 000—2 500 ihmistä ja päivällä kolmisen tuhatta. Suunnilleen samaan tähdätään, Kontiainen laskee.

