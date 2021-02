Tartu kirjaan tai kuuntele sitä omalla tavallasi – Tänään vietetään Lukurauhan päivää

Tänään sunnuntaina 7. helmikuuta, vietetään seitsemännen kerran Lukurauhan päivää, jolloin saa luvan kanssa lukea tai kuunnella kaikessa rauhassa omalla tavalla, yksin tai yhdessä.

– Kirjaan syventyminen on ihana ajatus, mutta usein se jää haaveeksi. Aika karkaa käsistä muutaman minuutin pätkissä tai hurahtaa sosiaalisen median syövereihin. Lukurauhan päivänä kaikille julistetaan lukurauha, sanoo pääsihteeri Sanna-Maaria Tornivaara nimikkopäivän järjestävästä Suomen kirjasäätiöstä.

Korona-aika on vetänyt kansalaiset lukemisen pariin. Viime vuosina erityisesti äänikirjat ovat kasvattaneet suosiotaan.

– Äänikirjojen kulutus on kasvanut huimasti. Äänikirjat antavat uusia mahdollisuuksia sille, mistä kirjalle voi löytyä aikaa ja tilaa.

Digitaaliset julkaisumuodot haastavat sekä painetun kirjan ja että lukemisen.

– On kiinnostavaa nähdä liikettä kirjan rajoilla, missä kohtaa puhumme kirjasta ja milloin kirja muuttuu muuksi, interaktiiviseksi sovellukseksi tai peliksi. Lukeminen on muutoksessa, mutta voimme ajatella, että saamme erilaisia tapoja nauttia kirjallisuudesta ja kirjailijoiden työstä. Hyville tarinoille ja ajatelluille sisällöille on aina kysyntää, Tornivaara sanoo.