Kolmen nuorisoseuran yhteistyö palkittiin Esko-patsaalla Pertunmaan, Suomenniemen ja Ristiinan nuorisoseurojen yhteistä ponnistusta, Tukkijoella-näytelmää, esitettiin Linnankorvan näyttämöllä viime kesänä. Vesa Vuorela Tukkijoella-klassikkoa esitettiin Ristiinan kesäteatterissa heinä-elokuussa.

Pertunmaan, Suomenniemen ja Ristiinan nuorisoseurojen yhteinen kesäteatterituotanto Tukkijoella on valittu Suomen nuorisoseurojen Vuoden 2017 teatteriteoksi. Palkinto eli Esko-patsas luovutettiin työryhmälle Saimaan nuorisoseurafoorumissa Löydön kartanossa lauantaina.

Aleksi Lavasteen ohjaamaa Tukkijoella -musiikkinäytelmää esitttiin Ristiinan kesäteatterissa viime kesänä.

Nuorisoseurajärjestön teatteriryhmille vuodesta 1948 jaettu Esko-kiertopalkinto on taustaltaan Aleksis Kiven Nummisuutareiden Eskon kuvitteellinen näköispatsas. Pronssisen patsaan on veistänyt kuvanveistäjä Kalervo Kallio. Vuosina 1974—1979 Esko jaettiin Seinäjoen Harrastajateatterikesän kiertopalkintona, sen jälkeen se palautui takaisin nuorisoseurajärjestölle. Vuodesta 2010 patsas on myönnetty Vuoden teatteriteosta.