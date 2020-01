Mikkeliläinen dokumentaristi Päivi Kapiainen-Heiskanen on palkittu kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla Intiassa elokuvastaan Toyota ja toppatakki.

Hoivayrittäjä Liisa Heikkisestä kertova dokumenttielokuva palkittiin kultaisella ketulla eli Golden fox award 2020 -palkinnolla Calcutta International Cult Film -festivaaleilla sarjassa Women's films. Se tarkoittaa, että Toyota ja toppatakki valittiin parhaaksi naisohjaajan elokuvaksi.

Ohjaaja Kapiainen-Heiskanen sai kutsun juhlavaan palkintojenjakogaalaan Kalkuttaan, mutta hän oli estynyt osallistumasta siihen. Syynä se, että samaan aikaan Kapiainen-Heiskanen tuomaroi toisessa tapahtumassa, Dhakan kansainvälisillä filmifestivaaleilla, jonne hän oli matkustanut promoamaan Toyota ja toppatakki -elokuvaa yhdessä Liisa Heikkisen kanssa.

– Pääsin pääkilpailusarjan tuomaristoon, kun Iranin ohjusisku oli pelästyttänyt yhden iranilaisen ja toisen kuwaitilaisen tuomarin. Meidän koneemme lensi sen samaisen Iranin-Irakin lentokäytävän kautta, mistä he eivät uskaltaneet tulla, Kapiainen-Heiskanen kertoo sosiaalisen median kautta.

Uusi työ tekeillä

Toyota ja toppatakki -elokuvan maailman ensi-ilta oli Pieksämäen Poleenissa helmikuussa 2019. Elokuva on tähän mennessä esitetty Poleenissa kolmasti, ja aina täydelle salille katsojia. Viimeiselläkään kerralla kaikki halukkaat katsojat eivät mahtuneet saliin, joten ehkäpä elokuvasta saadaan Pieksämäellä vielä joskus lisäesitys.

Kirsti Vuorela Päivi Kapiainen-Heiskanen käsikirjoittaa neljättä elokuvaansa.

Muuten dokumentti pääasiassa kiertää maailmaa, kansainvälisillä filmifestivaaleilla. Niitä on ansiolistalla jo toistakymmentä.

Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto myönsi viime vuoden jaossaan Kapiainen-Heiskaselle ja kuvaaja Harri Räisälle 20 000 euron apurahan Hevosentuoksuisia unelmia -dokumenttielokuvan ja podcast-sarjan valmistamiseen.

Kapiainen-Heiskanen kertoo, että tämä hänen neljäs dokumenttielokuvansa on käsikirjoitusvaiheessa.

– Kyse on monen vuoden seurantadokkarista. Käyn parhaillaan materiaaleja läpi ja käsikirjoitus on hahmollaan, mutta tästä on vielä pitkä matka valmiisen työhön. Toivotaan, että ennen kesää saadaan elokuva ensi-iltaan täällä Mikkelissä.