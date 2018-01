Mikkeliläinen festivaali Saimaa Blues järjestää omat tapahtumat yrityksille ja lapsille — Tarkempia tietoja julkaistiin tänään Järjestyksessään seitsemäs Saimaa Blues järjestetään pääsiäisenä Mikkelissä. Pääkonsertin ohjelmasta vastaavat tänä vuonna Eeva Äärelä duo, Micke Björklöf & Blue Strip, Honey B. Family sekä kuvassa oleva ruotsalainen Trickbag.

Järjestyksessään seitsemäs Saimaa Blues -festivaali järjestetään pääsiäisenä Mikkelissä. Festivaalin ohjelmasta on nyt julkaistu tarkempia tietoja.

Tapahtuma alkaa torstaina 29.3.2018 klo 12 Mikkelin keskussairaalan kahviosta Katyanan keikalla. Samana päivänä Katyana esiintyy myös Mikkelin kaupungin kirjastossa klo 15.

Artistinimen Katyana takana on pitkän linjan muusikko Katja Kiukas. Molempiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Toteutuksessa on mukana Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut.

Torstaina Bar Domissa esiintyy tapahtuman konkari Ismo Haavisto. Yhden miehen yhtyeenä Haavisto laulaa sekä soittaa muun muassa kitaraa ja huuliharppua.

Torstaina on luvassa toinen täysin uusi ohjelmakokonaisuus, Firma-blues. Kulttuuritalo Tempossa järjestettävä ohjelmallinen illallinen on suunnattu erityisesti yrityksille. Tapahtumassa esiintyvät Bluestrings ja Mikkelin kaupunginorkesteri.

Legendaarisia bluesklassikoita sisältävän konsertin johtaa konserttimestari Jyrki Lasonpalo ja ohjelmiston kappaleet on sovittanut Tuukka Lehtonen. Yritykset ja yhteisöt voivat ostaa lippuja kulttuuritalo Tempon myyntipalvelusta.

Perjantaina järjestetään jo perinteeksi muodostunut Blues buffet -tapahtuma niin ikään Tempossa. Illallisen aikana esiintyy kuusihenkinen mikkeliläisbändi Jelly Millers. Ilta päättyy jatkoille, jossa esiintyy lappilainen Slim Butler & The Slimcuts.

Slim Butler edustaa Suomea maaliskussa 2018 Hell´issä, Norjassa järjestettävässä European Blues Challenge (EBC)-kisassa.

Lapsille oma tapahtuma lauantaina

Lauantaina järjestettävä Tenava-blues on uusi tapahtuma. Tenava-blues alkaa 31.3. Tempossa klo 11. Tapahtumassa esiintyy Bluesmies Jönssön. Lapset pääsevät osallistumaan toimintaan ja leikkeihin.

Tapahtumaa on mukana toteuttamassa Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut. Tempon ravintolassa on tarjolla lounasta ja muuta tilaisuuteen sopivaa tarjottavaa.

Saimaa Bluesin pääkonsertti järjestetään Tempossa saman päivän iltana. Pääkonsertin ohjelmasta vastaavat tänä vuonna Eeva Äärelä duo, Micke Björklöf & Blue Strip, Honey B. Family ja ruotsalainen Trickbag.

Liput ovat myynnissä Saimaa Bluesin verkkosivuilla ja Tempossa.

Saimaa Blues -festivaali päättyy sunnuntaina 1.4. perinteisiin Muikkujameihin. Muikkujamit järjestetään Tempossa klo 18 alkaen ja säestyksestä vastaa Kapa Montonen band.

Promoottori Make Järvinen iloitsee monipuolisesta ohjelmistosta ja yrityksille ja lapsille suunnatuista uusista tapahtumista.