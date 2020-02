Viikonlopun minifestarit aloittavat Mikkelin kansalaisopiston teatteriryhmien kevään näytäntökauden Vanhalla Sotkulla

Tarjolla on kolme esitystä lastenteatteria. Kansalaisopiston ensi-illat jatkuvat heti maaliskuussa.

Teatteritaloksi muuttuneen Vanhan Sotkun ohjelmatarjonta vilkastuu ensi viikonloppuna, kun Mikkelin kansalaisopiston teatteriryhmät aloittavat kevään näytäntökautensa.

Esityksiä on kevään mittaan tulossa yhdeksältä ryhmältä, yhteensä 12 ensi-iltaa. Niiden lisäksi lausuntaryhmä esiintyy huhtikuussa Urpolan kartanossa ja teatteri Henkireikä korkkaa kesäkuussa Wanhan Sahan näyttämön Haukivuorella.

Ensimmäisenä ohjelmassa on lasten teatteriviikonloppu, esiintyjinä taiteen perusopetuksen Vintiöt ja Leevi Heinosen ohjaama Monitaideryhmä.

– Halusimme tuoda meidän pienimpiä taiteen perusopetuksen oppilaitamme samaan tapahtumaan, kertoo esitystaidollisten aineiden opettaja Raisa Ekoluoma.

Viikonlopun esiintyjät ovat 7–12 -vuotiaita ja he ovat valmistelleet kolme lyhyttä esitystä. Salla Avelinin ohjaama Vintiöt tuo näyttämölle Kauhujen yökylän ja Putouksen. Monitaideryhmän esityksessä yhdistyy teatterin, elokuvan ja kuvataiteen elementit ja se on saanut nimekseen Egyptin palatsin ryöstö.

Minifestarin esitykset kestävät yhteensä noin tunnin.

– On selvää, ettei vasta äskettäin teatteriharrastuksen aloittaneilta lapsilta voi syntyä kokoillan näytelmää. Kukin esitys saa enemmän painoarvoa, kun se tuodaan osaksi tällaista tapahtumaa, Ekoluoma linjaa.

Hurjista nimistään huolimatta esitykset soveltuvat koko perheen katsottaviksi.

Kauhuteemaisia esityksiä

Maaliskuun ohjelmasta vastaavat Tarapaappa ja teatteri Vivat.

– Tarapaapassa olemme tänä vuonna lähteneet liikkeelle täysin tyhjästä. Mietimme yhdessä, mistä haluamme näyttämöllä kertoa, ja siitä on muodostunut 1980-luvun lopulle ja koulumaailmaan sijoittuva tarina, ryhmää ohjaava Ekoluoma kertoo.

Esittäjien näkökulmasta hypätään kauas historian hämärään. Raivopuron Romeo ja Julia tapahtuu leirikoulumiljöössä ja siinä on häivähdys Shakespearen klassikkoa.

– Näytelmälle on asetettu ikäsuositukseksi 10 vuotta, koska tässä on mukana kauhukohtauksia. Kyllä katsomossa varmaan pienempikin pärjää aikuisen kanssa.

Kauhuteemaan on tarttunut myös Heinosen ohjaama Vivat. Mylady– Terroria kauhujen talossa on ensi-illassa 20. maaliskuuta.

Minifestarin esitykset kestävät yhteensä noin tunnin.

Käsikirjoitus on ohjaaja-Heinosen ja tyylilajiksi määritelty kauhuhurjastelufarssi.

Huhtikuun käynnistää Luova laboratorio kokeellisella esityksellään.

– Tämä ryhmä on vähän erilainen suhteessa opetuksen rakenteeseen, sillä syksyn ajan olemme tutkineet yhtä teatterin osa-aluetta, tekstiä. Esityksen työnimenä on Kymmenen erilaista kokeilua siitä, miten tekstiä voi käyttää teatterissa.

Jaakko Avikainen Egyptin palatsin ryöstössä esiintyvät muun muassa Noel Matikainen, Aleksi Himanen, Eino Pettinen ja Joel Turunen.

Klassikkotekstit käsittelyssä

Leena Landerin menestysromaani Tummien perhosten koti on taipunut myös näyttämösovitukseksi. Mikkelissä Saaren poikakodin tapahtumia tulkitsee teatteri Kannu.

Salla Avelinin ohjaustyön ensi-ilta on 17. huhtikuuta.

– Kiva, että Vanhan Sotkun näyttämöllä nähdään myös tällaisia tunnettuja tekstejä.

Kannu on aikuisten ryhmä, sillä sen alaikärajaksi on määritelty 16 vuotta.

Toukokuun puolella valmistuu Remppateatterin komediallinen matka elokuvan historiaan.

Mieletön elokuvan historia kertoo siitä, millaisen elokuvan Remppateatteri tekisi.

– On ollut ilo ohjata Remppaa. Mukana on äärettömän motivoituneita tyyppejä. Ryhmän henki välittyy heidän tekemisestään. He ovat kunnianhimoisia, eivätkä pelkää mitään, Ekoluoma kertoo.

Toukokuulle ajoittuu myös Vekkuliteatterin rockmusikaali Nummisuutarit. Siinä Aleksis Kiven klassikko saa lisäpotkua eri aikakusien suosituimmista rock-kappaleista.

Ryhmää ohjaa Mikkelin teatterissa yleisön Risto Rydin roolissa hurmannut Aapo Oranen.

Kauden päättää Revyyteatterin 20-vuotisjuhlaesitys Encore! Sen on käsikirjoittanut Mimmi Rantala ja ohjaa Juhana Mäkilä.

Lasten teatteriviikonloppu Vanhalla Sotkulla 15.–16.2. Esitykset kello 15, liput ovelta 2 euroa.