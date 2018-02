Elokuva-arvio: Varasto 2 on yllätyksetön jatko-osa Ei Varaston jatko-osassa ole räikeästi mitään vialla, mutta ei se myöskään tee vaikutusta juuri millään osa-alueella, arvioi Timo Alho. Pate Pesonius. Raninen (Aku Hirviniemi) ja Rousku (Kari-Pekka Toivonen) tajuavat ettei Suomessa rehellisellä työllä rikastu.

Varasto 2 (Suomi, 2018)

Ohjaus: Taru Mäkelä. Käsikirjoitus: Veli-Pekka Hänninen.

Rooleissa: Kari-Pekka Toivonen, Aku Hirviniemi, Minttu Mustakallio, Emilia Karilampi, Hannele Lauri, Esko Salminen, Vesa Vierikko, Juha Muje.

Kesto: 100 min. K-7

Lamahuumorin paluu

Kuuden vuoden takainen Varasto oli pieni ja sympaattinen duunarikomedia, jossa Antero Rousko (Kari-Pekka Toivonen) paini turhauttavan työn ja pelottavan isyyden kanssa. Elokuvalle on nyt filmattu jatko-osa, joka toistaa paljolti samoja kuvioita hienoisilla muutoksilla.

Ajassa on loikattu sen kummempia selittelemättä reippaasti eteenpäin ja edellisessä elokuvassa syntynyt vauva on jo angstinen teini-ikäinen (Emilia Karilampi). Rouskon työ rautakaupassa päättyy, mutta edessä on uusia mahdollisuuksia, jotka tietysti päätyvät komeisiin mahalaskuihin kun liikekumppanina häärää kaikkitietävä Raninen (Aku Hirviniemi).



Mieleen putkahtaa jatkuvasti lama-aikaa kuvaava, mainio Siivoton juttu -komedia. Se ei ollut vain äkkivääriä vitsejä. Hahmoissa oli aitoa inhimillisyyttä ja liikuttavaa sisua. Varaston hahmot ovat jatkuvassa itsesäälin tilassa matkalla kyynisyyteen.

Varasto 2 on kuvattu edellistä osaa kalliimmalla, mutta se vaikuttaa halvemmalta. Tilat tuntuvat lavasteilta ja valaistus kiireellä kasatulta, tai sitten tyylittelyt ovat menneet mönkään.

Ei Varaston jatko-osassa ole räikeästi mitään vialla, mutta ei se myöskään tee vaikutusta juuri millään osa-alueella. Jos se oltaisiin pilkottu nettisarjaksi tai esitetty televisioelokuvana, suhtautuminen voisi olla lempeämpää, koska nyt siinä ei ole mitään mikä vaatisi sitä esitettäväksi elokuvateattereissa. | Timo Alho

* *

Hyvää: Hauskoja vitsejä.

Huonoa: Edellisen osan kierrätystä. Epätasainen visuaalinen tyyli.

Erityistä: Seksikäs-Suklaa, Dosdela ja VG+ esiintyvät elokuvan soundtrackilla.