Ulla Tapanisen lavakomiikka on purrut neljännesvuosisadan – Ihmisten ihmeellinen tyhmyys tuottaa materiaalia esityksiin

Näyttelijä Ulla Tapaninen toi 25 vuotta sitten näyttämölle komediaesityksen, johon yleisö rakastui kertalaakista. Yhteistyössä ohjaaja Raila Leppäkosken kanssa tuotettu esitys sai muutaman vuoden päästä jatkoa ja vastaanotto oli jälleen innostunut.

Kaksikko on tehnyt Tapanisen esitettäväksi uusia komedioita säännöllisin väliajoin niin, että tammikuussa kiertueelle lähti Lava-ammuntaa VI -esitys.

– Tämä ei ole stand upia. Kyse on lavakomiikasta, sanoo tiukasti suomalaisen stand upin esinaisena pidetty Tapaninen.

Jokainen Lava-ammuntaa on saanut oman selventävän alaotsikkonsa: stand up, sit down, stay home, lay down ja come pack. Tämä kuudes osa on muotoa six pack.

Monologissa Tapaninen tarttuu tutuksi tulleella tyylillään arjen ilmiöihin.

– Konsepti näissä on aina ollut sama. Akka tulee lavalle ja alkaa puhua pulattaa. Muut sitten toivon mukaan reagoivat kyseisen henkilön pulinaan. Näähän eivät ole päivänkohtaisia asioita, vaan ikuisuusaiheita, Tapaninen kertoo.

Yksi sellainen on hänen mukaansa "meidän ihmisten ihmeellinen tyhmyys".

– Se sellainen hämmästelevä hahmo, joka ihmettelee ympäröivää maailmaa. Ei viisastele, eikä anna neuvoja. Hän ei ole sen viisaampi kuin yleisönsäkään.

Kainuulainen viihtyy Itä-Suomessa

Esitys syntyy totutulla tavalla, niin, että naiset alkavat ensin pulista keskenään ja etsiä aiheita lehdistä ja uutisista.

– Matskua kertyy aika paljon, sitä tiivistetään ja Leppäkoski kirjoittaa tekstin puhtaaksi. Minä sitten opettelen sen.

Lava-ammuntaa VI -esityksen ensi-ilta oli viime syksynä Ryhmäteatterissa Helsingissä. Arvioiden perusteella 65 vuotta tänä vuonna täyttävän Tapanisen karisma puree edelleen.

– Sehän on parasta esittäjälle, että nämä esitykset löytävät yleisönsä. Minulta kysytään usein, mitä odotan lavakomiikkaa katsomaan tulevalta yleisöltä. Sanon siihen, että huumorintajusta on hyötyä.

Esityksissään Tapaninen ei kommentoi yleisöään, eikä vedä yleisöstä ihmisiä lavalle punastelemaan.

Lava-ammunta -kiertue kevään aikana kymmenillä paikkakunnilla. Kiertäminen käy työstä.

– Esitys kestää melkein kaksi tuntia väliaikoineen, joten esittäjän näkökulmasta se on melkoinen maraton. Tahti on hyvä, kun töitä ei kahmi liikaa. Kolme esitystä viikossa on meikäläiselle ihan riittävä tahti.

Lavakomiikan ohella Tapaninen on vieraillut teattereissa, tehnyt elokuvarooleja ja antanut äänensä muun muassa Muumimammalle.

– Olen itse Kainuusta kotoisin ja tykkään kiertämisestä. Aina kun pääsee Helsingistä pois, niin mitä idemmäksi, sen parempi.

Ulla Tapaninen: Lava-ammuntaa VI, Mikkelin Mikaelissa 7.2. ja Pieksämäen Poleenissa 8.2. (loppuunmyyty).